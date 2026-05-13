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Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de Bebidas Sudamérica de Arca Continental, analiza el desafío de abrir la primera puerta
Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de Bebidas Sudamérica de Arca Continental, analiza el desafío de abrir la primera puerta
Por Enrique Pérez Barba

Llevo algunos años recorriendo el Perú desde la operación y desde las conversaciones con equipos jóvenes que se incorporan a Arca Continental con una energía que, muchas veces, me recuerda por qué elegí este camino. Por eso, me cuesta ignorar un dato del INEI: la tasa de desempleo a nivel nacional entre personas menores de 25 años alcanzó el 10,7% en 2025, más del doble del promedio nacional.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.