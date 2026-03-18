Cada temporada de lluvias golpea con fuerza a miles de familias peruanas, dejando viviendas afectadas, comunidades aisladas y una profunda incertidumbre sobre lo que viene. No se trata solo de carreteras dañadas, puentes inhabilitados o tránsito restringido; se trata de hogares afectados, de rutinas interrumpidas y de personas que necesitan respuestas oportunas en el momento más difícil.

En escenarios como estos, la emergencia no solo pone a prueba a las autoridades, también revela qué tan preparado está el país, incluyendo al sector empresarial, para sostener algo esencial: el abastecimiento. Cuando una vía se interrumpe o una ciudad empieza a operar con restricciones, no solo se afecta la movilidad; también se pone en riesgo la llegada de agua, productos básicos y el soporte que miles de familias necesitan para enfrentar la emergencia.

Por eso, hablar de abastecimiento en una coyuntura como esta es hablar de capacidad de reacción y de anticipación. Implica reorganizar rutas, activar planes preventivos, utilizar tecnología y coordinar esfuerzos para mantener operativa una red que resulta clave para la continuidad de la vida económica y social.

En un país como el Perú, donde la geografía y el clima imponen desafíos permanentes, esta tarea también supone reconocer el rol de las empresas en apoyar a las comunidades a las que servimos. No solo asegurando la llegada de productos e insumos esenciales, sino sumando capacidades logísticas y de gestión para canalizar ayuda, junto a organizaciones como Hombro a Hombro, y facilitar así que la asistencia llegue de manera oportuna a las zonas más afectadas, empezando por nuestros colaboradores afectados.

La temporada de lluvias nos recuerda que detrás de lo cotidiano existe una estructura de prevención, adaptación y colaboración que permite reducir el impacto de las emergencias y contribuir a la recuperación de las comunidades.

Esa es, quizá, una de las principales lecciones de estas semanas. En tiempos normales, el abastecimiento pasa desapercibido. En una emergencia, su importancia se hace evidente. Porque cuando la lluvia desborda, también se confirma que anticiparse y responder a tiempo puede marcar una diferencia real en la vida de miles de personas. Apoyar a quienes requieren ayuda en esta situación es parte de lo que nos corresponde como sector privado, y así lo seguiremos haciendo. Invito a que más empresas se unan con nosotros para mitigar la afectación a las familias peruanas.