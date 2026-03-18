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Resumen

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Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de Bebidas Sudamérica de Arca Continental, analiza cuando la lluvia nos pone a prueba | Foto: Ministerio del Ambiente
Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de Bebidas Sudamérica de Arca Continental, analiza cuando la lluvia nos pone a prueba | Foto: Ministerio del Ambiente
Por Enrique Pérez Barba

Cada temporada de lluvias golpea con fuerza a miles de familias peruanas, dejando viviendas afectadas, comunidades aisladas y una profunda incertidumbre sobre lo que viene. No se trata solo de carreteras dañadas, puentes inhabilitados o tránsito restringido; se trata de hogares afectados, de rutinas interrumpidas y de personas que necesitan respuestas oportunas en el momento más difícil.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.