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La derechización de la derecha

“El electorado de derecha podría aumentar. No necesariamente por el carisma de sus líderes, sino por la premura de los peruanos de buscar orden (no tanto así la refundación)”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Como cada cinco años, un pronóstico sísmico remece la templanza de los cafés sanisidrinos: la amenaza de un ‘outsider’ de izquierda pasando a la segunda vuelta. Ante este escenario apocalíptico, conspicuos líderes de opinión alertan: el “electarado” (Aldo Mariátegui ‘dixit’) de derecha, de Lima y balnearios debería apoyar a un solo candidato. Fragmentarse entre fujimoristas, porcinos y mentigrozos sería una estupidez. ¡Trumpistas de Dasso, uníos; mileístas del Metropolitano, saquen la motosierra; pinochetistas de Eisha, construyan zanjas anticomunistas en la arena!

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