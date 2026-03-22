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El liderazgo íntegro que el Perú ha olvidado

“No se trata solo de elegir autoridades. Se trata de elegir referentes. Y hoy, más que nunca, estamos fallando en ambos”, dice Inés Temple, presidenta LHH DBM Perú y LHH Chile

    Ines Temple
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    Presidenta de LHH DBM Peru y LHH Chile.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar)
    (Ilustración: Víctor Aguilar)

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