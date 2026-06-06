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Cuando vuelva a temblar: el desafío pendiente

“Los sismos seguirán ocurriendo. La pregunta es si esta vez estaremos mejor preparados para enfrentarlos”.

    Coraima Rivera
    Por

    Estudiante de Ingeniería Civil de la UNI

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cada vez que un sismo sacude alguna región del país, la reacción suele ser la misma: preocupación, incertidumbre y una sensación colectiva de vulnerabilidad. Durante algunos días se habla de prevención, de mochilas de emergencia y de la importancia de construir de manera segura. Sin embargo, cuando el recuerdo del movimiento se desvanece, también lo hace gran parte de la atención sobre un problema que sigue presente.

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