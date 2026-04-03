El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Liderar en tiempos de inteligencia artificial

“La pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a redefinir el mundo empresarial”.

    Gonzalo Montón
    Por

    Partner de BCG X

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    7 de cada 10 estudiantes usan IA, y el 99% reconoce emplearla como herramienta para mejorar sus notas. Foto: referencial / Innova
    7 de cada 10 estudiantes usan IA, y el 99% reconoce emplearla como herramienta para mejorar sus notas. Foto: referencial / Innova

    Durante años, la inteligencia artificial fue vista como una conversación técnica, muchas veces confinada a las áreas de innovación o tecnología. Hoy, eso cambió. La IA se ha convertido en una decisión estratégica que compromete directamente la competitividad, la productividad y la capacidad de adaptación de las empresas. Y cuando eso ocurre, el liderazgo deja de ser delegable.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.