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Todo por amor, pero con una deuda pendiente

“La defensa de la Educación Sexual Integral sea otra de las prioridades a tener en cuenta si queremos que nuestros niños y niñas más pequeños crezcan, aprendan y se desarrollen”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    inclusion; educacion; niño; niña; colegio
    inclusion; educacion; niño; niña; colegio
    / Víctor Aguilar Rúa

    El pasado 25 de mayo se celebró en todo el Perú el Día de la Educación Inicial. En nuestro país hay aproximadamente 1.75 millones de niños y niñas entre 3 y 5 años, es decir, en edad preescolar. Este año hubo más de 1.6 millones de simpáticos cartelitos resaltando la importancia de esta educación, lo que quiere decir que, pese a la amplia cobertura alcanzada, traducida en una Tasa Neta de Asistencia Escolar Oportuna del 92%, aún quedan fuera alrededor de 136 mil niños y niñas.

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