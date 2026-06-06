Todo por amor, pero con una deuda pendiente

El pasado 25 de mayo se celebró en todo el Perú el Día de la Educación Inicial. En nuestro país hay aproximadamente 1.75 millones de niños y niñas entre 3 y 5 años, es decir, en edad preescolar. Este año hubo más de 1.6 millones de simpáticos cartelitos resaltando la importancia de esta educación, lo que quiere decir que, pese a la amplia cobertura alcanzada, traducida en una Tasa Neta de Asistencia Escolar Oportuna del 92%, aún quedan fuera alrededor de 136 mil niños y niñas.

Según el ESCALE, en el Perú existen 53,623 colegios con nivel inicial, donde cerca de 99 mil profesoras ejercen su oficio. Ellas representan el 96.6% de docentes de este nivel, lo que significa que, cuando se trata de cuidar a los seres más inocentes y vulnerables, preferimos confiárselos a las mujeres. En promedio, atienden a 16 estudiantes, aunque en las áreas urbanas de mayor concentración, como Lima, Trujillo y Arequipa, pueden llegar a tener entre 25 y 30 alumnos y alumnas.

El primer jardín de infancia estatal fue fundado un 25 de mayo de 1931 en el Parque de la Reserva. Impulsado por las educadoras Victoria y Emilia Barcia Boniffatti, sostenía el lema “todo por amor, nada por la fuerza”. Diecinueve años antes, en 1902, la educadora Elvira García y García fundó el primer kindergarten privado, luego de que, en 1896, la filántropa Juana Alarco de Dammert fundara la Sociedad Auxiliadora de la Infancia e impulsara las primeras cunas para hijos de madres trabajadoras.

Las hermanas Barcia Boniffatti, nacidas en Iquitos, fundaron en 1921 el Kindergarten Moderno en su ciudad natal, la primera escuela para niñas y niños pequeños en la Amazonía. Resulta paradójico que esta región sea hoy la de menor cobertura de este servicio a nivel nacional.

Desde aquellos años, las hermanas aplicaron métodos modernos europeos centrados en el desarrollo integral del niño y la niña, como el aprendizaje lúdico y la educación afectiva, priorizando el desarrollo de las emociones y de valores como la solidaridad y el respeto. Asimismo, promovieron una atención integral que incluía la buena nutrición, así como la formación de hábitos adecuados de limpieza y orden en la rutina escolar.

Recién en 1972 se oficializó la creación del nivel de Educación Inicial mediante la Ley General de Educación N.° 19326 y, en 1973, nacieron los PRONOEI, Programas No Escolarizados de Educación Inicial, para expandir la atención a zonas rurales y urbanas. Estos tuvieron como antecedente las experiencias de los Wawa Wasi y Wawa Uta, en las zonas quechua y aimara de Puno, respectivamente.

En el 2003, la Ley General de Educación N.° 28044 otorgó prioridad a este nivel, haciéndolo obligatorio para niños y niñas menores de 6 años.

Solo hace falta visitar algunos colegios en zonas urbanas y rurales para darse cuenta de que las grandes brechas educativas no permiten brindar un servicio óptimo en la mayoría de los planteles de este nivel. Recordemos que más del 50% de escuelas públicas presentan problemas estructurales y deben ser reestructuradas parcial o totalmente, lo que requiere una inversión cercana a los S/ 160,000 millones.

Si bien desde 1931 a la fecha se ha logrado una cobertura bastante amplia y se ha reconocido la importancia de la educación inicial, desde aquellos años ya se hacía hincapié en la importancia de la alimentación, no solo para el adecuado desempeño académico, sino también para el desarrollo cognitivo.

Hoy sabemos, por cifras del Instituto Nacional de Salud, que la anemia es un problema de salud pública en nuestro país y afecta al 40% de los niños y niñas entre 6 y 35 meses. En regiones como Puno, esta cifra llega al 69%, lo que hace más urgente que nunca enfocarnos en la alimentación de las madres gestantes.

El Perú, además, tiene una alta tasa de embarazo adolescente, de 9.2% según la ENDES 2022, con incidencias mucho mayores en zonas rurales y pueblos indígenas. Esto hace que la defensa de la Educación Sexual Integral sea otra de las prioridades a tener en cuenta si queremos que nuestros niños y niñas más pequeños crezcan, aprendan y se desarrollen, reduciendo las desigualdades que generan profundas divisiones sociales en nuestro país.