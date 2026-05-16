Esa fue una de las grandes lecciones del Festival de Cannes (El Oscar de la Publicidad) el año pasado.

Una de las agencias más emblemáticas del mundo DM9, tuvo una seria crisis de reputación por el cuestionamiento de varios de sus casos participantes.

A su campaña para Whirlpool, que ganó un Grand Prix en la categoría de Creative Data, se le retiró el premio porque la organización detectó que el ‘case film’ incluía contenido manipulado y generado por IA para simular resultados reales y cobertura mediática que no ocurrió como se presentó.

Su campaña Plastic Blood para OKA Biothech fue retirada voluntariamente por la misma agencia tras la investigación interna de Cannes. Y, por último, su campaña Gold = Death para Urihi Yanomami, al igual que las anteriores, perdió todos sus premios ya que Cannes señaló varios problemas sobre la veracidad y legitimidad del material presentado.

Este año ya empezó la temporada Pre-Cannes y esta vez llega con algunas novedades que sin duda ayudarán a mejorar la calidad , rigurosidad y veracidad del trabajo premiado en el festival de publicidad más importante y relevante del mundo. El festival ha implementado protocolos para detectar todos los casos elaborados con IA y una serie de requerimientos por parte de agencias y anunciantes, para que no exista posibilidad alguna de manipular los resultados de los casos presentados.

El año pasado tuve el honor y privilegio de ser jurado en la categoría Design y les puedo decir que ganar un León es dificilísimo. Se inscriben alrededor de 29.000 piezas de más de 90 países. Solo el 10% logra alcanzar el ‘short list’. De ellos, solo el 3% obtiene un León y tan solo el 1% logra ganar un oro.

Por eso, ganar un León en Cannes siempre fue difícil y ahora –con el nivel de rigurosidad en las inscripciones– será titánico. Pero, siempre el trabajo real, con resultados contundentes, hecho para marcas verdaderas, icónicas a nivel global, y a nivel local serán las que más se destaquen. Y serán esos los trabajos más recordados y los que nos inspiren por los próximos años.

Después de ver el escándalo ocurrido en Cannes Lions 2025 y después de todo lo que viví dentro del ‘jury room’, aquí va mi consejo para los que recién empiezan y serán la nueva generación de ‘marketers’ y publicistas que tendrán la responsabilidad de seguir haciendo crecer nuestra industria: ganar un Cannes Lions no solo habla de tu talento y de tu trabajo. No solo habla de qué agencia y de qué país eres. Habla, sobre todo, de quién eres como persona. No existe nada más valioso y gratificante que un premio no solo reconozca el talento y el trabajo, sino que también reconozca la valentía, la honestidad y la integridad de la gente.

Por eso, si piensas participar en Cannes Lions 2026 recuerda la frase: Dime con qué ganas y te diré quién eres.

Suerte a todos mis colegas y amigos que este año buscarán poner nuevamente el nombre de nuestro país en lo más alto de la industria.

¡Arriba Perú!