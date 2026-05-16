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Resumen

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José Luis Rivera y Piérola, Creative Chairman & CEO de Circus Grey, analiza la frase dime con qué ganas y te diré quién eres. | Foto: Shutterstock
José Luis Rivera y Piérola, Creative Chairman & CEO de Circus Grey, analiza la frase dime con qué ganas y te diré quién eres. | Foto: Shutterstock
Por José Rivera y Piérola

Esa fue una de las grandes lecciones del Festival de Cannes (El Oscar de la Publicidad) el año pasado.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.