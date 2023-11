La modificación a la Ley del IGV, promulgada el pasado 4 de octubre, mediante Decreto Supremo N° 214-2023-EF, entró en vigencia este miércoles 1 de noviembre y representa una gran oportunidad para el sector joyería que desde el 2024 podría mejorar sus cifras, manifestó la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportadores (Adex), Rocío Mantilla Goyzueta.

Se debe señalar que en los últimos años su comportamiento ha tenido sus altas y bajas, en el 2018 sus despachos al exterior cerraron en US$ 127 millones 790 mil, en el 2019 en US$ 116 millones 824 mil, en el 2020 US$ 71 millones 273 mil, en el 2021 US$ 118 millones 165 mil y en el 2022 US$ 89 millones 056 mil.

Teniendo en cuenta que ese dispositivo apunta a garantizar el acceso a la materia prima (oro) a los productores de joyas, Mantilla estimó que las empresas podrían tomar un impulso en la primera mitad del 2024, con todo el impacto positivo en la generación de empleo formal y descentralizado y lucha contra la pobreza.

“Con un marco adecuado, un mercado global que se recupera poco a poco, un trabajo articulado entre el sector público y privado, innovando y accediendo a nuevas tecnologías, información de mercados y tendencias, nuestro rubro podría exportar más de US$ 1.000 millones en 10 años”, comentó.

Detalló que Adex contribuye con la capacitación de los integrantes de esa cadena, por lo cual organizará el próximo año el VII Congreso Internacional de Joyería en Lima, con el objetivo de mejorar los procesos técnicos, crear piezas con diseños novedosos y mantener la alta calidad que distinguen a las piezas peruanas.

Asimismo, realiza el II Diplomado de Joyería y Orfebrería para Exportación a cargo de Adex Educación Continua, que incluye temas como análisis de mercados internacionales, adaptación de la joya al destino, búsqueda de clientes internacionales, plan de marketing internacional, gestión exportadora y distribución física internacional e integración del modelo de negocio de exportación de joyería y orfebrería.

“Es una actividad con gran potencial y que se desarrolla en varias regiones, principalmente en Lima, Cajamarca y Piura. Si avanzamos en la agenda pendiente no dudamos que se pueda convertir en un nuevo motor de la economía”, enfatizó.

En nuestra rica historia destacan la joyería y orfebrería –continuó Mantilla–, Perú es uno de los principales productores de oro en el mundo, muchas empresas se capacitan a fin de mejorar sus procesos técnicos y crear piezas con diseños novedosos, es decir, tiene todos los elementos para ser un jugador importante en la joyería mundial.

Cifras

De acuerdo a cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los envíos al exterior de joyería y orfebrería peruanas sumaron US$ 8 millones 574 mil en agosto de este año, registrando un crecimiento de 3,2% respecto al mismo mes del 2022 (US$ 8 millones 309 mil).

El gremio alertó que, a lo largo del año, tuvieron un comportamiento intermitente, experimentando caídas de -54% en enero, -9,2% en marzo y -20,6% en junio, y aumentos de 7,6% en febrero, 47,3% en abril, 56,2% en mayo y 13,8% en julio.

En agosto pasado el principal destino fue EE.UU. (US$ 7 millones 151 mil), concentrando el 94,6% del total. Otros fueron Chile, México, Ecuador, El Salvador, Colombia, Reino Unido, Canadá y Francia.