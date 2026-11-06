Depósito de la CTS vence este 16 de noviembre. Foto: EC.
Depósito de la CTS vence este 16 de noviembre. Foto: EC.
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), recuerda que, conforme al artículo 37 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los depósitos de CTS y sus intereses son intangibles e inembargables. Sin embargo, la legislación contempla algunos supuestos excepcionales en los que este beneficio puede ser objeto de embargo, afectación en garantía o retención, bajo determinadas condiciones.

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