Las tarifas eléctricas de los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) tendrán una reducción promedio de -2,99%, mientras que las tarifas de los usuarios comerciales e industriales bajarán en promedio en -4,21%, a partir del 4 de noviembre de 2026. Así lo informa Osinergmin tras realizar la revisión mensual establecida por la normativa vigente.

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Cabe recordar que, la tarifa que pagan los usuarios por la electricidad considera los costos eficientes asociados a las actividades de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica.

Esta reducción tarifaria responde principalmente a la aprobación de los precios a nivel de generación, la actualización trimestral de los cargos adicionales que contribuyen a brindar respaldo, confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico como las centrales de reserva fría, la prima de generación con recursos energéticos renovables, el cargo unitario por FISE, entre otros.

También, por la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) de Luz del Sur, Pluz Energía, Electro Dunas y las empresas con menos de 50 mil usuarios; así como la actualización de los cargos fijos y el VAD. Por otro lado, las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados tendrán una variación promedio de 1,49% para los usuarios domiciliarios y de 0,99% para los usuarios comerciales e industriales.

Cabe recordar que Osinergmin realiza mensualmente la revisión de las tarifas eléctricas, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

Para la actualización se consideran diferentes factores que pueden influir en los costos de generación, transmisión y distribución de electricidad, entre ellos el Índice de Precios al por Mayor (IPM), el tipo de cambio, el precio del gas natural, los precios de los combustibles y las cotizaciones del cobre y el aluminio.