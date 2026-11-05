Las tarifas eléctricas tendrán una reducción promedio de -2,99%, mientras que las tarifas de los usuarios comerciales e industriales bajarán en promedio en -4,21%, a partir del 4 de noviembre. Foto: EC.
Las tarifas eléctricas tendrán una reducción promedio de -2,99%, mientras que las tarifas de los usuarios comerciales e industriales bajarán en promedio en -4,21%, a partir del 4 de noviembre. Foto: EC.
Por Redacción EC

Las tarifas eléctricas de los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) tendrán una reducción promedio de -2,99%, mientras que las tarifas de los usuarios comerciales e industriales bajarán en promedio en -4,21%, a partir del 4 de noviembre de 2026. Así lo informa Osinergmin tras realizar la revisión mensual establecida por la normativa vigente.

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