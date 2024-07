Con el próximo inicio del puerto de Chancay, el anuncio del proyecto minero Tía María y la adjudicación de otros proyectos, el escenario de la inversión privada ha comenzado a mejorar en el Perú. Así lo distingue el Citi en su reciente Economic Outlook. Ernesto Revilla, economista jefe para Latinoamérica del referido banco, sostuvo que esa reactivación es la que hoy está sustentando el optimismo del mercado sobre el país.

“Vemos una reactivación de la inversión privada en el Perú que es bienvenida y que es la base en la que se sustenta el optimismo sobre la economía peruana hacia el largo plazo. Junto a ello están los factores externos como el buen comportamiento del precio del cobre y el oro, que pueden crear un círculo virtuoso del cual Perú se puede beneficiar más que otros países de la región”, señaló.

Dicha reactivación de la inversión, según refiere Revilla, incluso destaca frente a otros países de la región. “Me parece que no hay algún ejemplo de tanto dinamismo de inversión privada en la región en este momento como Perú. Quizá México compita un poco con ‘nearshoring’, pero se han quedado más en narrativa. En el Perú sí se ha visto este renacer de la inversión privada. Estamos optimistas de los tiempos y el efecto sobre la actividad económica. Es nuestra esperanza que los pronósticos nuestros empiecen a reflejar un mayor optimismo hacia el largo plazo”, recalcó.

El banco proyecta que la economía peruana crecerá un 2,4% este año, pero reconoce que existe un sesgo al alza. En tanto, hacia el 2025, la proyección de crecimiento es de 2,9%. “Estamos viendo una recuperación que ya empieza a ser más evidente en los datos del primer trimestre y lo que alcanzamos a ver en el segundo trimestre. Además, la inflación extraordinariamente bien comportada frente a otros países de la región”, dijo.

No obstante, sí refiere que existen riesgos aún latentes. Éstos están asociados al escenario político. “Lo que más le preocupa al mercado siempre es la incertidumbre y el cambio en las reglas del juego. El ruido político no es positivo hoy, pero el mercado interpreta que es acotado. Además, interpreta que las reformas recientes al sistema político como una segunda cámara al poder Legislativo y la reelección puedan mejorar la estabilidad del sistema político en el Perú. El mercado siempre pone atención a la política, pero mientras éstas se mantenga acotada a no afectar las variables económicas, se sigue confiando en el Perú”, aseveró.