El Comercio
·
opinion

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Vivienda: Una inversion pendiente

“La política de vivienda no debería entenderse únicamente como una política social, sino también como una política de desarrollo económico”.

    Víctor Gálvez
    Por

    Director Andiamo Inmobiliaria

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La reciente actualización de los valores del Bono del Buen Pagador representa una buena noticia para miles de familias que buscan acceder a su primera vivienda mediante el programa Crédito Mivivienda. Dependiendo del valor del inmueble, el subsidio estatal oscilará entre S/7.900 y S/37.900, reforzando uno de los instrumentos más exitosos que ha tenido el país para facilitar el acceso a la vivienda formal.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.