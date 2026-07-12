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El enigma de la brecha habitacional

“El desafío consiste en construir un sistema habitacional capaz de ofrecer más viviendas, mejores viviendas y viviendas accesibles para un número cada vez mayor de familias”.

    Alejandro Garland
    Por

    Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Cada cierto tiempo reaparece en el Perú un debate que parte de una premisa equivocada. Dicen que el crecimiento de la oferta inmobiliaria, incluso cuando corresponde a viviendas de interés social, no necesariamente reduciría la brecha habitacional, porque muchas de esas viviendas son adquiridas por familias con acceso al crédito. Si bien esta afirmación parecería razonable, conduce a una conclusión errada, porque antes debemos responder una pregunta fundamental: ¿qué entendemos realmente por brecha habitacional?

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