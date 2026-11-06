Donita Rodriguez, jefa de Análisis Macroeconómico de APOYO Consultoría, fue designada como nueva miembro del Consejo Fiscal.

“Esta designación reconoce su sólida trayectoria en análisis macroeconómico y fiscal, experiencia que ahora aportará al Consejo Fiscal para contribuir a la evaluación técnica e independiente de la política fiscal del país”, destacó APOYO Consultoría.

La designación se dio mediante la Resolución Suprema N°045-2026-EF, la misma que es refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba y por la presidenta del Perú, Keiko Fujimori.

Asimismo, mediante la Resolución Suprema N° 042-2026-EF, se aceptó la renuncia presentada por Diego Macera Poli como miembro del Consejo Fiscal.

Donita Rodriguez tiene experiencia en política monetaria y fiscal, comercio exterior, finanzas internacionales, política cambiaria y sostenibilidad externa.

Previamente, trabajó en el Banco Central de Reserva (BCR) como jefe de Estadísticas de Balanza de Pagos y, previamente, como analista en la Subgerencia de Política Monetaria. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Economía por The London School of Economics and Political Science. Además, ha realizado estudios de especialización en modelos de política monetaria, programación financiera y métodos econométricos.