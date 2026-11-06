Donita Rodriguez tiene experiencia en política monetaria y fiscal, comercio exterior, finanzas internacionales, política cambiaria y sostenibilidad externa. Foto: APOYO Consultoría.
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Por Redacción EC

Donita Rodriguez, jefa de Análisis Macroeconómico de APOYO Consultoría, fue designada como nueva miembro del Consejo Fiscal.

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