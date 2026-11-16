El precio del dólar inició la jornada de este lunes en S/3,408 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/ 3.405 del cierre anterior, con un avance de 0,09%.

La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol en un contexto de fortalecimiento del dólar internacional y caída de los precios de los metales. Sin embargo, la demanda de soles por parte de las empresas para cumplir con los pagos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) podría moderar las presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) se mantiene alrededor de los 103.47 puntos, respaldado por las expectativas de una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal. No obstante, en el mercado peruano, las empresas podrían incrementar la venta de dólares para obtener liquidez en soles y atender sus obligaciones de CTS, generando una mayor oferta de divisas durante la jornada”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el cobre retrocedió cerca de 1%, mientras el oro cayó alrededor de 0,5% y la plata registró una disminución de 3,3%, ante la fortaleza del dólar y las expectativas de tasas de interés elevadas en Estados Unidos.

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Por su parte, el petróleo Brent cotizó alrededor de US$95,65 por barril y el WTI cerca de US$88,65. La atención de los inversionistas estará centrada en las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, previstas para este lunes, y en la publicación de las minutas de su última reunión.

En el ámbito local, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la economía peruana creció 2,43% interanual en septiembre, por debajo del 3,23% registrado en agosto. La desaceleración estuvo asociada a las contracciones de los sectores minería e hidrocarburos (-6,32%) y agropecuario (-5,44%), parcialmente compensadas por el crecimiento de construcción y comercio. Este resultado se suma a un escenario de cautela por la evolución de la actividad económica y los riesgos externos.

De cara a las próximas sesiones, el análisis de Kambista señala que los flujos corporativos vinculados al pago de la CTS podrían contribuir a contener el avance del dólar frente al sol.

Asimismo, los inversionistas estarán atentos a las ventas minoristas de Estados Unidos, previstas para el martes 17 de noviembre, y a las minutas de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles 18. En Perú, los indicadores de cuenta corriente y actividad económica del tercer trimestre también serán relevantes para evaluar las perspectivas del mercado cambiario.