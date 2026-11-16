De cara a las próximas sesiones, el análisis de Kambista señala que los flujos corporativos vinculados al pago de la CTS podrían contribuir a contener el avance del dólar frente al sol. (Foto: Jorge Cerdán / EC)
De cara a las próximas sesiones, el análisis de Kambista señala que los flujos corporativos vinculados al pago de la CTS podrían contribuir a contener el avance del dólar frente al sol. (Foto: Jorge Cerdán / EC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este lunes en S/3,408 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/ 3.405 del cierre anterior, con un avance de 0,09%.

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