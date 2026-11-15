El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró en reorganización por hasta 90 días calendario al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), entidad que vigila los procesos de contratación estatales, incluyendo las compras menores y regímenes especiales.

Esto, a solicitud de la misma entidad, luego de una inspección interna que identificó limitaciones para brindar asistencia técnica y orientación a las entidades contratantes, así como dificultades en la supervisión de la normativa de contratación pública.

Frente a ello, el MEF emitió el Decreto Supremo N° 256-2026-EF, el cual tiene como objetivo evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del OECE, y proponer las acciones y medidas de reforma y mejora que correspondan.

Para ello dispone que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la entidad pública realice el diagnóstico respectivo, con el análisis de la situación administrativa, organizacional, presupuestal y otras que sean necesarias.

Dicho diagnóstico se presentará en el plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación del citado Decreto Supremo.

La norma dispone también la presentación de un plan de trabajo, que incluirá un cronograma con los avances de la implementación de las acciones y medidas de reforma necesarias para la reorganización del OECE. Esto, dentro del plazo de los noventa (90) días calendario.

Tanto el diagnóstico como el plan de trabajo se remitirán al Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Presidencia Ejecutiva del OECE.