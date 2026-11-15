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Resumen

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El OECE ha identificado limitaciones para brindar asistencia técnica y orientación a las entidades contratantes. Foto: Andina.
El OECE ha identificado limitaciones para brindar asistencia técnica y orientación a las entidades contratantes. Foto: Andina.
Por Redacción Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró en reorganización por hasta 90 días calendario al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), entidad que vigila los procesos de contratación estatales, incluyendo las compras menores y regímenes especiales.

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