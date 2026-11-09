La multinacional Holcim avanzó, casi ocho meses después de concretar la adquisición indirecta del control de Cementos Pacasmayo, mediante la compra de Inversiones ASPI (sociedad que posee el 50,01% de la cementera peruana) en el proceso para alcanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria dirigida a los accionistas minoritarios.

A través de un hecho de importancia se comunicó al mercado que Inversores ASPI lanzó la OPA para adquirir hasta el 49,99% de las acciones comunes con derecho a voto de Cementos Pacasmayo (porcentaje correspondiente al total de participaciones que no se encuentran en su poder para alcanzar el 100% del capital social).

La operación comprenden un total de 21 millones 882,902 acciones que aún no están bajo el control de la ofertante. Según el aviso de la OPA, publicado en dos medios de comunicación, Inversiones ASPI ofrece pagar S/8,93 por cada acción común de Cementos Pacasmayo. Si logra adquirir la totalidad de las 211.8 millones de acciones comprendidas en la oferta , el desembolso ascendería a aproximadamente S/1,892 millones.

La operación cuenta con la responsabilidad solidaria de Holcim Ltd, y fue autorizada mediante una excepción otorgada por el Directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores (MVL) el pasado 13 de octubre.

Como respaldo financiero, Inversiones ASPI presentó una carta fianza emitida por BBVA Perú por S/1.896 millones, monto destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la operación. Además, BBVA Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. fue designada como intermediaria de la transacción.

Cabe precisar que la oferta también contempla a los inversionistas residentes en Estados Unidos que poseen American Depositary Shares (ADS) de Cementos Pacasmayo. Cada ADS representa cinco acciones comunes y tiene un precio equivalente de S/44,65. El pago se realizará en dólares estadounidenses, al tipo de cambio contable establecido por la SBS al cierre de la OPA.

¿Hasta cuándo pueden participar los accionistas?

Según el aviso publicado, la OPA está vigente desde las 8:30 a. m. del 22 de octubre hasta las 4:00 p. m. del 20 de noviembre de 2026 (22 días de rueda de la BVL). Durante ese periodo, los accionistas podrán decidir si aceptan la oferta y venden sus acciones al precio establecido por Inversiones ASPI.

Tras el cierre de la operación, la adjudicación de las acciones en la Rueda de Bolsa de Lima está prevista para el día siguiente. La liquidación de los fondos se realizará a través de Cavali bajo la modalidad al contado (T+1).