La operación cuenta con la responsabilidad solidaria de Holcim Ltd, y fue autorizada mediante una excepción otorgada por el Directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores (MVL) el pasado 13 de octubre. Foto: EC.
La operación cuenta con la responsabilidad solidaria de Holcim Ltd, y fue autorizada mediante una excepción otorgada por el Directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores (MVL) el pasado 13 de octubre. Foto: EC.
Por Redacción EC

La multinacional Holcim avanzó, casi ocho meses después de concretar la adquisición indirecta del control de Cementos Pacasmayo, mediante la compra de Inversiones ASPI (sociedad que posee el 50,01% de la cementera peruana) en el proceso para alcanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria dirigida a los accionistas minoritarios.

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