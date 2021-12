Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Banco Central de Reservas, Julio Velarde, consideró que si bien la percepción de riesgo por parte de los agentes en el país es menor frente a lo observado en los meses de agosto, aún existe un nivel de desconfianza. Las declaraciones de Velarde se dieron durante la presentación del último Reporte de Inflación donde la institución monetaria da cuenta de sus nuevas proyecciones sobre la economía.

“El deseo de invertir había mejorado [en octubre] en las empresas. Desgraciadamente, a fines de noviembre, hubo una caída de expectativas que mencionábamos. Después del anuncio del cierre de minas, se deterioró las expectativas. Pero no podemos decirlo con certeza, por la fecha en que llegaron las últimas encuestas. Pero sí, todavía creo que hay desconfianza. No es la desconfianza que había en agosto, pero todavía se mantiene cierto grado de desconfianza”, aseveró.

El banquero central destaca que las expectativas de los empresarios sobre la economía a 3 meses y 12 meses se mantienen en el tramo pesimista. En tanto, sobre las perspectivas vinculadas a su sector, las expectativas a 3 meses se mantienen en tramo optimista, pero la visión a 12 meses está en terreno pesimista.

Expectativas empresariales al mes de noviembre (Fuente: BCR)

“Estuve conversando con empresarios grandes y me dijeron que si la demanda crece, comprarían maquinaria. Nada más. Obviamente si hay una percepción no tan positiva sobre la estabilidad jurídica, probablemente se apalanquen más. Un 0% de crecimiento [de inversión privada al 2022] con un consumo que todavía se mantiene vigoroso, no es una cifra particularmente pesimista”, agregó Velarde.

