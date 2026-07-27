Mediante un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Citibank del Perú informó que Miguel Uccelli Labarthe presentó su renuncia al cargo de gerente general y director de la sociedad.

Su salida se hará efectiva el 31 de agosto del 2026. “Citibank del Perú S.A. informa que el señor Miguel Uccelli Labarthe ha presentado su renuncia a los cargos de Gerente General y Director de la sociedad, la cual será efectiva el 31 de agosto de 2026”, se lee en el documento.

Citibank del Perú agradeció a Uccelli Labarthe por su dedicación y liderazgo, A su vez, reconoció los aportes realizados a la empresa.

“Citibank del Perú S.A. agradece al señor Miguel Uccelli por su dedicación, liderazgo y valiosa contribución a la institución durante el desempeño de sus funciones, reconociendo los importantes aportes realizados al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad”, agregó.

La designación de su reemplazo, así como la adopción de los acuerdos societarios que correspondan, serán informados oportunamente al mercado, de conformidad con la normativa aplicable.