Citibank del Perú agradeció a Uccelli Labarthe por su dedicación y liderazgo, A su vez, reconoció los aportes realizados a la empresa. Foto: Citibank.
Citibank del Perú agradeció a Uccelli Labarthe por su dedicación y liderazgo, A su vez, reconoció los aportes realizados a la empresa. Foto: Citibank.
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Mediante un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Citibank del Perú informó que Miguel Uccelli Labarthe presentó su renuncia al cargo de gerente general y director de la sociedad.

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