De acuerdo con el especialista William X. Chavez Jr, de la New Mexico School of Mines Society of Economic Geologists, sostuvo que para atender la futura demanda mundial de cobre, se necesitaría que cada año entren en operación nuevas minas de la dimensión de Toquepala y Cuajone de Perú y Cananea, de México.

“Juntas representan una producción anual de 975,000 toneladas de cobre”, sostuvo Chavez en el marco del XIV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores - proEXPLO 2025.

El conferencias también analizó la evolución de la demanda del metal rojo en las últimas décadas, resaltando los cambios significativos que han habido en el mercado global, tanto en niveles de producción, países productores y de operaciones mineras.

LEE TAMBIÉN: Las compañías mineras podrían reconsiderar sus planes de exploración debido a la amenaza de la minería ilegal



Advirtió además que actualmente la producción mundial de cobre asciende a 23 millones de toneladas, mientras que la demanda alcanza los 28 millones. “Son necesarias nuevas minas y descubrimientos (para atender las necesidades del mercado)”, sostuvo durante su participación en proEXPLO 2025, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Asimismo, recordó que en 1990, la demanda de cobre apenas alcanzó los 8.1 millones de toneladas, año en el que los principales productores de cobre eran Estados Unidos (18%) y Chile (18%), Hacia el 2010, la demanda se incrementó significativamente, con 19 millones de toneladas; y en 2020, alcanzó los 20.6 millones, siendo 28 millones los que se demandan actualmente.

Atribuyó esta creciente demanda al mayor uso del cobre en la elaboración de nuevas tecnologías, en el marco de la transición energética. En ese contexto, los principales países productores han ido variando. “En el caso del Perú, en el año 2000 comienza a destacarse entre los principales productores de cobre (12,9%), alcanzando un segundo lugar, superado por Chile (23.1%)”, indicó.

En 2024, la configuración presenta variaciones, posicionando a Perú en un tercer lugar como productor mundial (11,3%), superado por la República Democrática del Congo (RDC - 14%) y Chile (23%).

El especialista también resaltó las 10 principales operaciones de cobre a nivel mundial, entre las cuales destacó la presencia de Cerro Verde y Antamina de Perú, en el sexto y séptimo lugar respectivamente. Se encuentran en dicha lista las minas Las Escondida (Chile), Grasberg (Indonesia), Collahuasi (Chile), Kamoa-Kalula (RDC), Cananea (México), Tenke-Fungurume (RDC), KGHM Polska Miedz (Polonia) y División Polar (Rusia).