La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) resaltó el aporte del sector privado al desarrollo de la industria de hidrocarburos en el Perú y señaló que en los últimos 10 años en que se ha invertido más de US$ 6.290 millones, se ha generado miles de empleos formales y se ha contribuido con US$ 5.650 millones de canon y US$ 11.117 millones de regalías en beneficio del Estado, las regiones y comunidades.

Solamente de enero a septiembre de este año se transfirieron US$ 514 millones de canon a las regiones productoras.

“El sector privado ha mostrado un enorme compromiso con el Perú, pese a las condiciones adversas a las que debe enfrentarse por la falta de una adecuada política de desarrollo del sector de hidrocarburos que ha llevado al mínimo histórico las inversiones en exploración”, indica.

Durante los últimos años la SPH ha propuesto reformas urgentes para recuperar la competitividad del marco regulatorio del sector hidrocarburos, así como solución a las carencias de infraestructura (como la falta de operación del oleoducto nor-peruano en los últimos 5 años), un sistema de regalías que requiere ser actualizado y una tramitología que afecta la predictibilidad de las inversiones.

“El sector privado está preparado para liderar la recuperación de las inversiones en el sector hidrocarburos para el beneficio del país, para ello se requiere un liderazgo político del gobierno para impulsar las reformas necesarias para que el Perú sea nuevamente atractivo para los inversionistas”, señala.

“Los lotes petroleros requieren inversiones de riesgo para reponer y ampliar reservas que el sector privado está en capacidad de asumir, por tanto, hacemos un llamado a las autoridades competentes a implementar medidas que permitan reactivar la industria de hidrocarburos para asegurar la continuidad de las operaciones y el incremento de inversiones en exploración y desarrollo”, remarca.