Conforme a los criterios de Saber más

San Juan de Dios representa para muchos una luz de esperanza. A la fecha, en la clínica se atienden 25 especialidades médicas que permiten brindar una mejor calidad de vida al paciente. Con el objetivo de recaudar fondos en favor los niños que hoy allí se atienden, mañana 6 de noviembre se realizará la Teletón 2021.

Se espera que el evento inicie desde las 11 a.m. hasta las 10 p.m., registrando una transmisión de 11 horas continuas de actividades. Es importante conocer que a diferencia de años anteriores, esta edición no contará con una meta fija para alcanzar. Para conocer más detalles, El Comercio conversó con Martín Fariña, presidente de la Organización Internacional de Teletones.

—¿Cómo se han organizado para la Teletón de este 2021?

La labor es de todo el año. No solamente [contribuye] el equipo de la Fundación Teletón, sino también el de rehabilitación. Eso también se hace todo todo el año, incluyendo durante la pandemia y vamos a comenzar hoy día con el Campanazo Teletón que es en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Mañana empieza el evento formal y en el Jockey Plaza se van a realizar los conciertos. Y es un buen momento para hacer una Teletón porque, después de todo el daño que ha hecho el virus, es mucho más que una campaña nacional de recaudación. Lo que se trata de hacer es ejercitar la solidaridad y se trata de unir a los peruanos.

—Aún más cuando debido a la pandemia se dejaron de atender algunas enfermedades.

Efectivamente el virus ha tenido una serie de secuelas y que son motrices. A la clínica han llegado pacientes que no tenían una discapacidad, pero por las secuelas sí necesitaron rehabilitación. Y también ha sido duro para las mamás Teletón de que no podían ir a la clínica [para] la rehabilitación, pero sí se desarrolló y aceleró la teleterapia . En un mundo de mucho tráfico y zonas alejadas, [los pacientes] antes tenían que ir a los centros para ser rehabilitados, pero muchos abandonaban [las sesiones] por los motivos mencionados. Introducirnos en la teleterapia tuvo un impacto positivo permanente. Es una de las cosas positivas de la pandemia: vamos a poder ayudar a más gente a través de la terapia.

—¿Cuántas terapias se realizaron vía esta modalidad?

Durante la pandemia hemos hecho 45.289 terapias virtuales en Perú. El otro tema es que la rehabilitación tiene un elemento psicológico importante, ya que [impacta] no solamente al niño, sino también a la familia.

—¿Cómo gestiona Fundación Teletón las terapias requeridas?

San Juan de Dios es la dueña del 100% de la Fundación Teletón. Los que realizan las terapias son las seis clínicas [que reciben el dinero recaudado]. Las rehabilitaciones se hacen desde cualquiera de los centros: hay uno en Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Lima y Piura.

—Durante la pandemia, ¿se realizaron jornadas de apoyo para las familias?

Cuando comienza la pandemia y tenemos una llamada con los hermanos, ellos hacen la pregunta a la Fundación Teletón para conocer qué es lo que el peruano espera de la Teletón. La respuesta después de pensarla fue hambre. Se dio comida a las familias Teletón y después también hicimos una campaña para recolectar dinero para 100 comedores populares en todo el país. Como San Juan de Dios no tenía las capacidades, nos asociamos con Cáritas quienes [proporcionaron] alimento a miles de personas durante dos meses.

—¿Cuán importante ha sido el apoyo del sector privado para cumplir estos propósitos?

El 80% de la recaudación en Teletón vino por parte de las personas de todo el país y el 20% por parte de las empresas. Tenemos aliados que han estado fielmente con nosotros como el Banco de Crédito, que nos ha ayudado con Yape. [La plataforma] ha sido una herramienta súper importante. Estamos agradecidos también con los canales, radios y la prensa escrita. Además, tenemos a Inkafarma, Plaza Vea, Grupo Gloria, Pacasmayo, entre otros. La BVL también realiza su colecta.

—¿Cómo trabajan en cuanto al tema de transparencia?

El 100% del dinero donado entra a la fiduciaria, que es la compañía de fiducias más grande del país. Los dueños son los bancos del Perú –Scotiabank, Interbank, BCP, etcétera–. Cuando [una persona] dona a la Teletón se puede dar cuenta de que es una cuenta de la fiduciaria, no una de la Fundación Teletón o de la Clínica San Juan de Dios. Se tiene que mandar un presupuesto y aprobar los desembolsos. Eso nos ayuda a la transparencia. Ese es un frente.

El otro frente es que PricewaterhouseCoopers audita los estados financieros de la Fundación, que también es una entidad regulada por el Estado. Después, también la Orden Hospitalaria San Juan de Dios es parte de la Iglesia, que también tienen sus órganos reguladores de las clínicas y de la Fundación. Creemos que hemos identificado todas las maneras de dar tranquilidad posible. Algunas cosas que se dicen en las redes son opuestas a la realidad.

—¿Cómo se selecciona a las personas que se apoyará con el dinero recaudado?

Otra de las críticas que se recibe es que, después de la Teletón, la gente va [a la clínica] y dice que no le han atendido y que le cobrarán. Efectivamente, cuando una persona va a la clínica pasa por la revisión de una asistenta social, quien ve si el paciente cuenta con dinero para pagar las terapias. [Si es así] tiene que pagar el dinero. Pero si una persona no tiene el dinero, a ella se enfoca [el apoyo]. En otros países funciona distinto. Por ejemplo, en Chile, el 100% de la gente que va –sin importar su condición económica– la terapia le sale gratis. Pero en Perú como se recauda mucho menos que en Chile, [hay mayo] selectividad y se le ayuda a los más pobres.

En el Perú el nivel de discapacidad es muy alto comparado con otros países. En nuestro país [ello responde] a la alimentación, falta de salud, de infraestructura, por la cantidad de accidentes que hay en motos y buses, etcétera. San Juan de Dios casi tiene un monopolio en cuanto a rehabilitación. Entonces, entre entre la cantidad de casos y la poca gente que rehabilita, el dinero no alcanza para realizar las terapias para todos. Ojalá recaudemos más, podamos ser más eficientes en el costo de la rehabilitación y podamos a rehabilitar a más peruanos. Por ejemplo, el 9% del dinero se va a Lima y el 20% a Iquitos. El 15% se va a Arequipa, el 24% se va a Chiclayo y el 26% a Piura. Y los extras que hemos hecho es un hospital en Cusco y un centro de rehabilitación en Piura.

—¿Cómo se contrasta el nivel de discapacidad en Perú con respecto a otros países?

Asume que el promedio mundial es 10%. Eso es lo que las diferentes organizaciones dice. Cuando hemos tratado de chequear la estadística, hay poca estadística al respecto en Perú. Lo que pasa también es que mucha gente, como ve que tiene que ir dos horas para la rehabilitación y no tiene mucho dinero, simplemente no va y no aparece en la estadística. Hay casos extremos de rehabilitación y es una pena que no podamos poner en valor a un peruano porque no se tiene la rehabilitación necesaria. Por ejemplo, si tenemos mala infraestructura en zonas rurales para que una madre dé a luz eso es parte de la explicación de por qué tenemos tanta discapacidad: la ausencia de infraestructura de salud en las zonas rurales. Es un tema bien serio que afecta.

—¿Hay alguna proyección de cuánto se esperaría recaudar este año?

Normalmente el modelo es que utilizamos la meta recaudada del año anterior y la superamos. Esta vez, como tenemos la pandemia y la crisis política, hemos decidido no venir con una meta, pero sí empujarnos y tener la esperanza de que se pueda recaudar. Parte de la misión es que hay que unir a los peruanos y hay que ejercitar la solidaridad porque eso nos hace un mejor país.

—Para muchas personas San Juan de Dios representa una luz de esperanza. ¿Cómo ha impactado la recaudación en mejorar la calidad de vida de las personas?

Hay distintos casos. Por ejemplo, en Iquitos, en un caserío a una niña le picó una culebra en la pierna y la perdió. Gracias a San Juan de Dios viajó a Barcelona, le operaron la pierna y puede caminar. O una niña que no podía caminar bien en Paracas y fue rehabilitada en la clínica de Arequipa. Hay miles de casos así y las estadísticas de la última Teletón [del 2019] es que se han realizado 188.459 atenciones a nivel nacional y 2.262 familias únicas fueron subvencionadas por la Teletón. También hicimos 154 cirugías. Se suele pensar que el paciente inicia la terapia y termina en unos días.

En el mundo de la discapacidad, el promedio de la rehabilitación dura 13 años. Eso también tiene un costo importante. Enseñamos al público los casos específicos. En las campañas pasamos 10 historias de vida de casos específicos para ponerle carga y cara a la estadística. Son ejemplos de niños y principalmente, de las madres. Las personas piensan que hacemos las teletones para los niños, pero en verdad a la que más ayudamos es a esa la mamá. Una estadística que choca mucho es que la mamá Teletón o la mamá con un niño con discapacidad vive en promedio 12 años menos que una madre sin un niño con discapacidad. La expectativa de vida es 12 años menos por todo el estrés que vive la madre y aliviarla genera más impacto. Y las que más ayudan son ellas. Juegan un rol central.

—Teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿deseas realizar alguna invitación a las personas?

En el momento en que se realice la donación, coméntele a sus hijos lo importante de ser solidarios a pesar de cualquier pandemia o crisis política que se tenga, y cuéntele también el porqué está donando a su familia. El Perú es más grande que el virus y la desunión que hay ahora.

Conoce algunos medios por los cuales podrás apoyar en la Teletón 2021. (Foto: Teletón)

VIDEO RECOMENDADO

Cinco congresistas de diferentes bancadas serán los primeros en afrontar investigaciones en la Comisión de Ética parlamentaria, después de que se conocieran denuncias en su contra. Esta semana, dicho grupo de trabajo aprobó los informes respectivos que recomendaban que se inicien procesos a los congresistas.