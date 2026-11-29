El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó el Plan de Promoción y Crecimiento Acuícola 2026-2031, que se financiará con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

La medida se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° 00417-2026-PRODUCE, publicada en el diario oficial El Peruano. El plan, que forma parte del anexo de la norma, se orientó a fomentar, desarrollar y regular la acuicultura en sus distintas etapas productivas.

El plan acuícola al 2031 abarca el cultivo en aguas continentales, como el de truchas, además de la actividad en el mar y los estuarios.

La Dirección General de Acuicultura quedó a cargo de coordinar la ejecución del plan con las dependencias, los programas y los organismos adscritos a Produce, así como con las entidades públicas y privadas involucradas. También quedó facultada para aprobar o modificar las fichas de los indicadores con los que se medirá el cumplimiento de las medidas.

El seguimiento y la evaluación quedaron a cargo de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, en coordinación con la Dirección General de Acuicultura. A partir de los resultados del seguimiento, Produce podrá modificar el plan mediante una resolución ministerial.