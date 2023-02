La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó el 7 de febrero el proyecto de ley que deroga el régimen laboral de los trabajadores de la exportación no tradicional, lo que implicaría la imposibilidad para las empresas de realizar contratos temporales, poniendo en riesgo alrededor de 110 mil empleos directos y alrededor de 2,5 millones de empleos indirectos, según Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú.

“Si ya no tienes la posibilidad de contratar por temporadas, por campañas, tiendes a reducir tu producción, a ajustar el número de trabajadores e inclusive cambiar de rubro. Dejas de internacionalizarte porque ya no te es rentable como pequeño empresario y te enfocas solo en el mercado local porque el costo de exportar se te vuelve más caro”, afirmó Zacnich.

El gremio había comunicado que esta iniciativa ataba a las empresas a contratos laborales con plazos más extensos de los requeridos sin considerar la estacionalidad de su actividad, la demanda internacional, ni los cambios en la productividad de sus negocios, características del sector no tradicional como el agrícola, textil o pesquero.

“No pueden derogar una ley que es beneficiosa y ha hecho que las exportaciones no tradicionales alcancen cifras récord de más de US$ 18 mil millones. Ya se cometió un error al derogar en 2020 el régimen de promoción agrario y ahora se quiere cometer otro en un sector exportador que en el 2022 ha crecido apenas 4% y que en enero seguramente va a caer por efecto de los bloqueos. La primera mitad de este año no se vislumbra positiva”, agregó.

Gabriel Amaro, director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), explicó que el régimen de exportaciones no tradicionales ha sido uno de los factores clave para el incremento de las exportaciones en el Perú desde hace muchos años; sin embargo, ahora se requiere mejorar el clima de negocios en el país para que las inversiones no se vayan y atraer nuevas.

“Lo que ha hecho la Comisión de Trabajo es ir en contra de la formalización del país y del sector exportador peruano que son miles de empresas, la mayoría pequeñas y medianas. Hará que las empresas pierdan competitividad, comiencen a perder exportaciones, cierren y los trabajadores se queden sin empleo”, anotó Amaro.

El representante de AGAP afirmó además que tras los últimos bloqueos de carreteras en Ica y La Libertad, se han perdido S/ 100 millones en salarios porque los trabajadores no pudieron trabajar.

Finalmente, resaltó que el objetivo de la comisión debería ser el velar por que se mejore las condiciones para la empleabilidad formal, se incremente el número de oferta de empleo formal y que crezca la inversión para que haya empleo formal sostenible.

“Las medidas que están tomando distan mucho de ese objetivo del país, sobre todo en esta situación complicada en la que nos encontramos”, puntualizó.

Según Zacnich, el proyecto aprobado por la comisión como dictamen y “se encuentra en la agenda del Congreso como muchos otros proyectos, pero esperamos que no se priorice y no llegue al voto porque es un proyecto bastante populista, como fue el del régimen agrario”, sostuvo.





Además… El sector exportador no tradicional pasó de enviar al exterior US$ 5.285 millones en productos en el 2016 a exportar US$ 18.240 millones en el 2022, un incremento de 245%.

La derogación de la Ley de Promoción Agraria implicó la salida de la mayoría de los trabajadores del Régimen Laboral Agrario y redujo el número de contratos en el sector en 77,3%.