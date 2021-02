El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, manifestó este viernes que su contendor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, le propuso encabezar su fórmula presidencial en las Elecciones Generales 2021.

En diálogo con Canal N, señaló que desde que entró a la contienda electoral, López Aliaga está “de lo más agresivo”, aunque justificó su actitud porque “es un emprendedor” y “una persona que lucha”.

“No solamente me propuso ser su vicepresidente -lo tengo por escrito-, me propuso ser el candidato a la Presidencia. Siempre ha tenido una actitud muy positiva hacia nosotros, ha hablado maravillas de mí en televisión, pero ahora que yo entré a la contienda está de lo más agresivo últimamente. No es de sorprender, es un emprendedor, una persona que lucha y le encanta meterle juicios a todo el mundo. Es una actitud bastante lógica”, expresó.

Detalló que cuando recibió la propuesta de López Aliaga, aún no había decidido su postulación a la Presidencia, pero cambió de opinión cuando observó el plan de gobierno de Renovación Popular.

“No recuerdo que me haya propuesto la candidatura a la vicepresidencia, lo que sí recuerdo es que me sí me la propuso para la Presidencia. Al principio le agradecí, lo pensé y dije: ‘Puedo ayudar de cualquier manera’. Cuando empecé a ver lo que él tenía como plan me dije: ‘Ups, yo puedo hacer eso’”, refirió.

“No estaba decidido [ser candidato presidencial] sino hubiese sido desleal decir: ‘Proponme, pónmelo por escrito’ y de allí sorprenderlo. En ese momento no estaba claro, pero mientras más hablaba Rafael López Aliaga, más me daba cuenta que yo podía formar una alternativa más interesante”, añadió.

De otro lado, De Soto aseguró que no está reclutando a personas que trabajaron con el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y que estén vinculadas a Fuerza Popular, sino a aquellas que han demostrado sus “éxitos”.

En ese sentido, el economista remarcó que el encarcelado exmandatario sabía “reclutar mucho mejor” que su hija, la actual candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para trabajar en su gobierno.

“No es que yo he jalado personas que con el presidente Fujimori respondían a una ideología en particular, sino a personas destacadas, porque Alberto Fujimori sabía reclutar mucho mejor que su hija. Reclutó a Pancho [Francisco] Tudela, que cerró la frontera con Ecuador y tenía un plan para acabar con todos los problemas que todavía eran remanentes, los viejos conflictos con Chile”, subrayó.

“Cuando se trató del general Miyashiro, que había sido parte de la formación del GEIN con el cual se derrotó y capturó a Sendero Luminoso en Lima, al final eso fue en tiempos de Alan García. En ese momento yo estaba hablando con dos personas completamente distintas. Y el general Williams no tiene ningún color político. En otras palabras, eso de hablar de la asociación con Fujimori ha tenido una gran cantidad de excelente personas y por supuesto yo voy a recurrir a ellos, entre otras cosas, porque demostraron sus éxitos”, sentenció.

