Dos entrevistas televisivas desataron un malestar inmenso en Perú Libre. Anoche, el administrador Miguel del Castillo, hijo del dirigente aprista Jorge del Castillo, declaró que él había sido el coordinador del equipo que viene elaborando el Plan 200 que el candidato Pedro Castillo presentará en los próximos días.

“Como congresista electo y miembro de la comisión política de Perú Libre, rechazo que el hijo del Tío George sea el jefe del Plan 200”, escribió Guillermo Bermejo, el primero en responder mientras Del Castillo aún declaraba en RPP.´

Media hora después, la cuenta oficial de Pedro Castillo emitió un comunicado en el que señalaban que el coordinador oficial del “Plan del bicentenario Perú Libre de corrupción” era Roger Najar Kokally, dirigente del partido y frustrado candidato al Congreso por Lima.

¿A qué se debían estas aclaraciones? El miércoles en la mañana, el periodista Marco Sifuentes había revelado que Del Castillo estaba participando en la elaboración de un plan de gobierno para la campaña de Pedro Castillo. La información fue ratificada en una entrevista que el periodista Diego Salazar le hizo al hijo del líder aprista. Allí Del Castillo señaló que él era responsable del plan. Pero pese a que la información había sido ampliamente comentada, Perú Libre no aclaró rápidamente el asunto, y el malestar estalló la noche del jueves.

“No conozco a Miguel del Castillo, no he trabajado nada con él, no le he alcanzado ni directa ni indirectamente nada”, escribió anoche el economista Pedro Francke, uno de los técnicos de Juntos por el Perú que viene colaborando con el plan de Perú Libre, luego de que se propalara información imprecisa sobre su participación.

La confusión reside en un elemento que no ha sido aclarado con suficiente diligencia: las propuestas de las que habla Del Castillo no son las mismas que han venido trabajando los equipos de Perú Libre y Juntos por el Perú. Los grupos de izquierda no han trabajado con Miguel Del Castillo, sino bajo la coordinación de Najar, según indica Anahí Durand, exjefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú. A ellos nunca les indicaron que Del Castillo participaría.

Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, también indica que en ningún momento trabajaron con él. La coordinación central de los aportes al plan la ha realizado Roger Najar.

Pero Del Castillo sí ha tenido un rol en la campaña, aunque no la relevancia que se le ha atribuido.

El papel del aprista

En conversación con este Diario, Del Castillo señala que su vínculo con Pedro Castillo nació a partir de una entrevista que le hicieron en su canal, UCI Noticias, en la primera vuelta. Pero las coordinaciones para contar con su apoyo empezaron después del 11 de abril.

“¿Qué cosa quiere, profesor? ¿Un gabinete? ‘No, no quiero eso. Lo que quiero es un equipo de trabajo con la capacidad de ampliarse, de fusionarse, de crear mesas de trabajo para que todo el país se pueda sumar, donde no existan estos liderazgos’”, recuerda que le dijo. Así, Del Castillo señala que armó un equipo de trabajo para elaborar sus propuestas, en coordinación con el candidato. El geólogo Patricio Valderrama dio aportes a este grupo.

“Lo que me pidió el profesor fue asistir técnicamente en una propuesta. Como tal se le ha acercado una propuesta que él determinará si la toma o si ve las otras propuestas que ha estado recogiendo”, dice Del Castillo.

El tono de la conversación que tuve la tarde del jueves con Del Castillo fue diferente a las declaraciones que dio en la noche. Si en la noche señaló que había coordinado el equipo de trabajo del Plan 200, en la tarde dijo que su función había sido otra.

– ¿Tú tienes algún puesto en la campaña?

– Nada, cuanto más lejos mejor.

– ¿No te puedo citar como coordinador el Plan 200?

– El coordinador ha sido un economista de la Universidad Católica. Yo simplemente he sido el aglutinador [del grupo que él formó].

En diferentes momentos de la conversación, Del Castillo insistió en que habían varios equipos que estaban trabajando, incluyendo a los de izquierda; y no se adjudicó la versión final del documento.

La propuesta que presentaron era un mapa para los primeros 200 días tenía como ejes la salud, reactivación económica, educación, ambiente, juventud, inclusión social y democracia. También contemplaban la nacionalización de los recursos naturales. Aquí no incluyeron aspectos políticos como la convocatoria a una asamblea constituyente, pues eso lo iba a ver otros grupos.

Del Castillo asegura que el propio candidato presidencial le hizo algunos pedidos de programas específicos de gobierno para los ejes señalados.

– ¿Él mismo ha trabajado las ideas?

– Sí, él se ha sentado como buen profesor a dar la clase; y se ha sentado como buen alumno a escuchar las propuestas – responde.

¿Del Castillo puede estar atribuyéndose funciones que no tenía? Tres fuentes –una del entorno inmediato de Castillo, otra del plan de trabajo y otra del de Del Castillo– dan cuenta que sí hubo una relación cercana entre ambos. Pero la real dimensión de los encargos que le hizo solo la podrá esclarecer el propio Castillo.

Cuando los integrantes de Juntos por el Perú le preguntaron directamente a Castillo por el rol de Miguel del Castillo, este les dijo que solo le había ofrecido apoyo en comunicaciones, y no en el plan de gobierno.

La coordinación formal

Perú Libre ya venía trabajando una propuesta del plan que presentarán en los próximos días, según una fuente del entorno de Vladimir Cerrón. Esta es la base que han ido alimentando, a través de la coordinación de Roger Najar, con el equipo de Juntos por el Perú y Nuevo Perú, y que también recoge aportes de otros independientes que se han sumado como David Tejada, padre del excongresista Sergio Tejada.

“Estamos trabajando articulada e institucionalmente, vamos bien, ya estamos cerrando los mensajes y las medidas. […] De lo que te puedo decir, como Nuevo Perú, la relación ha sido muy orgánica, institucional. Desde que se firmó el compromiso, hay un avance sustantivo, una articulación y ya en estos días debe darse a conocer los resultados”, señala Anahí Durand. Ella indica que el nombre del plan era Perú 200 sin corrupción, y eran medidas para los primeros 200 días.

Según indica Durand, el propio Castillo ha conversado con el equipo que está preparando el documento. Por ello, el candidato se quedó en Lima y canceló las visitas a regiones del sur del país.

Los temas centrales en el documento que están elaborando son la lucha contra la pandemia, la educación, la reactivación económica y el cambio constitucional. En ese proceso, Miguel del Castillo no tuvo ninguna participación.

Pero hay rendijas en las que pudo haber entrado aportes. “Hay un proceso de emisión de iniciativas, con personalidades, con profesionales, con movimientos sociales, dirigencias de los trabajadores, es un abanico diverso. Es el propio profesor [Castillo] el que lleva adelante las coordinaciones”, señala Roberto Sánchez.

Según fuentes de Perú Libre, el plan lo pensaban presentar entre el sábado y el martes, pero tras los incidentes de ayer quizás lo hagan cuanto antes. Para ello, ya habían conversado con algunos profesionales para que colaboren con ellos, como exintegrantes del Sistema de Justicia.

En la interna, no son pocos los dirigentes de Perú Libre que creen que la presencia de Del Castillo responde a una infiltración de la derecha para generar malestar entre sus filas. Lo cierto es que al interior de Perú Libre la situación ya estaba tensa entre los cuadros partidarios afines a Vladimir Cerrón, y los comandos de campaña y simpatizantes de Castillo. Por ello, el candidato presidencial autorizó la formación de comités de apoyo a su campaña, que no estarán bajo el mando del partido.

Desde que se conoció la participación de Del Castillo, fuentes del ala cerronista de Perú Libre habían minimizado su rol. Pero no pudieron negar por completo su participación. Solo Castillo podrá aclarar si Del Castillo se estaba atribuyendo funciones que no se le encargó o si, en efecto, elaboraron propuestas que le den distancia de Cerrón y la izquierda.