Cada vez estamos más cerca del verano, y con el clima cálido, las personas empiezan a preocuparse por cómo están luciendo, y tratan de eliminar de manera “rápida” los kilos que subieron en la época más fría del año. En ocasiones por intentar llegar a un peso ideal caen en dietas que encuentran en Internet, y que sin supervisión de un profesional en nutrición pueden ser muy peligrosas.

La nutricionista Melissa Paz indica a El Comercio que para que un régimen de pérdida de peso sea saludable debe estar basada en una alimentación completa. “Debe contar con un correcto balance entre carbohidratos (50-60%), proteínas (10-20%) y grasas (20-30%). Esto puede variar en casos especiales, si el profesional de la salud lo cree conveniente”, comenta.

Dietas peligrosas.

Dieta de batidos comerciales. Según explica Paz la pérdida de peso es muy fácil cuando uno consume estos batidos porque se les usa como reemplazo de alguna comida que contiene más calorías que el batido, sin embargo, estos dietas son incompletas y no se enfocan en la oxidación adecuada de la grasa corporal. “No existe producto o suplemento que pueda prometer un cambio saludable y sostenible en la composición corporal sin estar sujeto a un cambio de dieta y actividad física”, indica. Además, afirma que si se consumen sin supervisión de un profesional pueden ser muy peligrosas para la salud.

No es útil consumir mucha proteína de golpe. Foto: Shutterstock

Dieta de la alcachofa. la dóctora Karen Salirrosas, especialista en nutrición de Smart Doctor, indica que la alcachofa tiene propiedades nutricionales excelentes, pero no como para ser tomada como la única protagonista de una dieta. “Toda dieta basada en la elección de un solo alimento, no solo no es balanceada, sino también al ser tan monótona, genera rechazo y poca adherencia”, comenta. En esta dieta, generalmente usada por famosos, se excluye el consumo de otros macronutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo.

La alcachofa es una planta herbácea del género Cynara en la familia Asteraceae. Es cultivada desde la antigüedad como alimento en climas templados. (Foto: Pixabay) Pixabay

Dieta de la piña. Este “régimen” de pérdida de peso se trata únicamente en comer esta fruta en la cantidad que se desee durante un período de 10 días aproximadamente. “Esta dieta no es recomendable, ya que provoca una insuficiencia de proteína y lípidos en el organismo, y un efecto rebote en el peso”, explica Salirrosas.

La piña es buena para la restauración de las energías, pero no debe ser solo usado como único alimento para una dieta. (Foto: Pixabay)

Dieta Cetogénica. Este régimen alto en grasas, baja en carbohidratos y moderada en proteínas es una de las más famosas en Internet para perder peso; sin embargo, presenta una serie de desventajas para la salud. “A diferencia de una dieta balanceada, ésta ofrece un muy bajo aporte de vitaminas y minerales, que no cubre nuestros requerimientos mínimos diarios. También, se disminuye la ingesta de fibra, lo que puede generar estreñimiento”, comenta la especialista.

Además, revela que una persona que sigue esta dieta sin supervisión médica puede tener diarrea, calambres, mal aliento y cansancio. “Debido a su alta restricción de macronutrientes y micronutrientes importantes, no es la más aconsejada. Por su alto contenido de grasas, no debe ser empleada en personas con problemas cardíacos y hepáticos”, agrega.

En la dieta cetogénica se privilegia el consumo de grasas y la disminución de carbohidratos. (Foto de jeffreyw CC BY 2.0)

Para bajar de peso saludablemente, se recomienda ir con un nutricionista. “Ellos son los profesionales encargados en garantizar una mejora en la composición corporal, evitando deficiencias nutricionales y complicaciones en la salud del paciente”, explica la especialista Melissa Paz.

Otras consecuencias de estas dietas

- La persona experimenta síntomas como: dolores de cabeza, sudoración, alteraciones digestivas, mareos, fatiga y hambre extrema.

- Pone en riesgo el bienestar mental y emocional de la persona.

- Conlleva a un aislamiento social.

- Depender de un suplemento para lograr el objetivo de pérdida de peso no es sano y afecta a la economía del hogar.