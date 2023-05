Pese a la edad recomendada puede variar, la introducción de alimentos sólidos a tu bebé es un hito importante en su desarrollo. De acuerdo a la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), los padres deben esperar a que su retoño tenga 6 meses de nacido para recién darle comida de textura firme.

Asimismo, los expertos coincidieron que esa edad es la adecuada para introducir nuevos sabores y texturas en la dieta de su hijo. A la vez, exhortan a los padres a que no empiecen a darle alimentos desconocidos a sus bebés hasta que pase la barrera de los 4 meses de nacidos.

¿Cómo debo introducir los alimentos sólidos?

Cuando llegue a los 6 meses, su bebé ya podrá comer papillas de un solo cereal enriquecido con hierro. Como forma de introducción, puedes comenzar dándole uno o dos cucharadas de papilla del cereal mezcladas con leche materna, de fórmula o agua.

Con la introducción a los alimentos sólidos, también debe incentivar que su pequeño vaya comiendo de a pocos con una cucharita. Además, puede darle la autonomía para que deje de ingerir alimentos si se siente satisfecho.

Con el pasar de los días, ya puede comenzar a darle otros alimentos de textura fuerte, como puré de carne, de frutas, de verduras y de legumbres (como las alubias o las lentejas) o el yogur.

Se aconseja ir de a pocos, es decir, probar un alimento, y esperar unos pocos días antes de probar uno nuevo. Así, se puede tener la seguridad de que su bebé no presenta una reacción alérgica.

En esa línea, expertos recomiendan evitar los siguientes alimentos:

- Alimentos con azúcares añadidos y edulcorantes sin calorías

- Alimentos de alto contenido en sodio.

- Miel.

- Leche común de vaca o las bebidas de soja hasta que su bebé supere los 12 meses de edad.

- Puede ofrecerle a un bebé yogur o queso, siempre que estén pasterizados.

Asimismo, es preferible evitar alimentos que puedan causar atragantamiento o asfixias en infantes, tales como zanahorias crudas, uvas, frutos secos, entre otros.

Consejos para hacer más llevadera la introducción a alimentos sólidos

Te dejamos algunos consejos útiles para comenzar a introducir alimentos sólidos a tu bebé de 6 meses:

Sé paciente

Te en cuenta que tu bebé puede necesitar más tiempo de lo que crees para adaptarse a los nuevos sabores y texturas de los alimentos sólidos. Permítele explorar, incluso si no come mucho al principio. Es importante no forzar a tu retoño a comer más de lo que quiere-

No olvides el agua

A medida que comienzas a ofrecer alimentos sólidos, no olvides alcanzarle agua pura en un vaso o taza para ayudar a mantener la hidratación de tu bebé. Puedes dar pequeñas cantidades de agua durante las comidas, o entre ellas si es que lo necesita.

Supervisión constante

Nunca dejes solo a tu bebé mientras come, así cubres cualquier peligro de asfixia. Asegúrate de que esté sentado en posición vertical y evita distracciones durante la comida.