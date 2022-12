Las fiestas de Navidad están a punto de comenzar. En menos de una semana celebraremos una de las fechas más especiales y bonitas de todo el año. Si todavía no has decorado tu vivienda, y no tienes idea de por dónde empezar, ¡no te preocupes! Que esto no limite tu creatividad y, mucho menos, las ganas de llenar tu hogar con el espíritu navideño.

En la siguiente nota compartimos contigo ideas infalibles que te serán de gran ayuda para decorar tu casa pequeña con mucho éxito y hacer de ella un lugar acogedor y lleno de magia.

Cuestión de espacios

Si cuentas con un ambiente reducido y no puedes involucrar demasiados adornos, elige una zona específica de la casa para concentrar toda la decoración navideña, de preferencia apuesta por la sala para brindarle más protagonismo a la intervención y captar las miradas de todos tus invitados.

Un árbol innovador

De no contar con espacio para colocar un gran árbol, apuesta por alternativas que conserven el mismo espíritu, pero que no reduzca más el espacio. Opta, por ejemplo, por ramas o pedazos de roble, colócalos dentro de un jarrón con temática navideña o transparente (para dar mayor sensación de amplitud). Decóralo con bombillas de diversos tamaños, formas y colores.

Emplea bombillas navideñas

Ya que no podemos usar grandes adornos, tenemos un accesorio que te ayudará a que ningún espacio de casa se quede sin tener realce: las famosas “luces de navidad”. Prefiere las de bombillas pequeñas, de diseño geométrico y sobre todo que sea de un solo color. Ubicalas no solo alrededor de los árboles, también colócala en los marcos de las ventas, de las puertas o úsalas para enmarcar alguna zona de la casa que desees destacar.

Usa los muros de la casa

Las paredes de la casa pueden ser grandes lienzos para tu decoración navideña. Opta por colocarlos a una altura prudente de modo que no dificulte el tránsito. Emplea adornos de trazo sencillo y que no recargue mucho la zona intervenida, recordemos que al contar con pocos metros, debemos tener mucho cuidado a la hora de intervenir la casa de modo que la escena no se perciba demasiado atiborrada.

Equilibrio visual

Como en toda decoración, es necesario tener una paleta de colores en la que tengan protagonismo los tonos neutros, de esta forma podremos encontrar un balance en la intervención y evitar que la mezcla de tonalidades no resulte favorable.