De acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, lo ideal es que un bebé sea exclusivamente amamantado durante los primeros seis meses de vida. Después de ese periodo, se pueden introducir alimentos complementarios adecuados y seguros, mientras se continúa con la lactancia hasta los dos años de edad o posteriormente. En esa línea, es fundamental saber cuáles son sus beneficios y por qué se recomienda ponerla en práctica para el bienestar del niño.

“La lactancia materna es el proceso por el que la madre alimenta a su hijo desde el nacimiento con la leche producida a través de sus senos, la cual contiene todos los nutrientes necesarios para su correcto crecimiento y desarrollo. Además, contiene inmunoglobulinas y múltiples sustancias que protegen al bebé frente a infecciones y contribuye a estrechar el vínculo madre- hijo”, estableció la Lic. Maricarmen Miranda.

En ese sentido, para ponerla en práctica, se deben tener en cuenta algunos puntos, como que la lactancia debe iniciarse durante la primera hora de vida, en el contacto piel a piel entre la madre y el bebé. Del mismo modo, debe ser a libre demanda y no limitar la duración de la toma. “La madre tiene que tener presente que amamantar no es doloroso ni precisa de una preparación previa de los pechos”, aclaró la especialista de la Clínica Anglo Americana.

La leche materna contiene anticuerpos que ayudan a combatir virus y bacterias.

¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna?

Por un lado, la licenciada resaltó los beneficios que la lactancia materna le otorga al desarrollo del bebé. “En primer lugar, la leche materna contiene los elementos nutricionales ideales para el recién nacido, pues posee una rica combinación de vitaminas, proteínas y grasas, además de ser más fácil de digerir para el pequeño. Asimismo, contiene anticuerpos que ayudan a combatir virus y bacterias, por lo que reduce el riesgo de asma, alergias e infecciones”, señaló.

En el otro lado, la Lic. Miranda enumeró los beneficios que la madre obtiene al dar de lactar:

por lo que se pierde más rápido el peso ganado durante el embarazo. Libera la hormona oxitocina, la cual, luego del parto, ayuda al útero a regresar a su tamaño original y reduce el sangrado uterino.

la cual, luego del parto, ayuda al útero a regresar a su tamaño original y reduce el sangrado uterino. Podría disminuir el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario y de osteoporosis.

La lactancia materna exclusiva funciona como un método natural (aunque no totalmente seguro) de control de la natalidad (98% de protección durante los seis primeros meses de vida).

Tipos de leche materna Calostro: Es una combinación especial de anticuerpos, rico en proteínas y carbohidratos. Es lo que tu bebé necesita los primeros días para alimentarse. Duración: Los 2 o 3 primeros días. Leche de transición: Leche de consistencia más aguada, se reducen las inmunoglobulinas y el contenido proteico y aumenta el contenido de grasa y azúcar. Ayuda para que el intestino, sistema digestivo y riñones se adapten a la leche madura. Duración: 7 a 10 días siguientes. Leche madura: Esta leche contiene la mezcla esencial de nutrientes, anticuerpos, enzimas y hormonas. Se empieza a producir después de las 3 o 4 semanas de nacido el bebé. Su consistencia es menos espesa y más aguada que la leche de vaca.

¿Qué debe tener en cuenta una madre primeriza antes de dar de lactar?

Para profundizar sobre el tema, conversamos con la Dra. Sarah Vega, Consultora Internacional Certificada en Lactancia Materna y encargada de la Unidad de Lactancia Materna de la Clínica Ricardo Palma, quien enumeró los cinco puntos principales que una madre primeriza debe tener en cuenta antes de dar de lactar:

Psicoprofilaxis de preparación para el parto

“Que se incluya el tema de la lactancia materna y la importancia de lo que se llama el ‘contacto piel a piel’. Si la embarazada lo pudo hacer, va a ser maravilloso, porque no todos los cursos de psicoprofilaxis tienen incluido ese tema, pero es fundamental. Si lo ha hecho, maravilloso, pero si no se ha hecho, seguro se verá en el momento del parto -si se ha escogido una institución en la que se ponga en práctica-”, estableció la experta.

El contacto ‘piel a piel’ es el contacto inmediato que se mantiene entre la madre y el bebé. Se le pone al recién nacido en el pecho de su madre, inclusive en las cesáreas. “Es maravilloso. El bebé solito se arrastra al pecho y se prende con la mejor técnica”, añadió la Dra. Vega. En ese sentido, aclaró que tiene que ser una acción espontánea.

El alojamiento conjunto durante la estancia por parto es clave

Según la doctora, muchas mujeres afirman haber tenido un alojamiento conjunto con su bebé durante el internamiento posterior al parto. Sin embargo, consideran que esta convivencia incluye únicamente estar en la misma habitación las primeras horas y no es así. La madre debe estar con su hijo recién nacido en la misma habitación durante las 24 horas del día. .

Reconocer los llamados de hambre del bebé

Mediante la convivencia, la madre debe aprender a reconocer los llamados y signos de hambre. “Todos creen que es solo cuando el bebé llora, pero existen más señales, como los movimientos en la cuna, cuando el bebé se estira, cuando se quiere meter la mano a la boca o pequeños sonidos”, indicó la especialista de Clínica Ricardo Palma

El hambre es completamente natural y periódica. Todos los bebés tienen hambre y tenemos que aprender a identificar sus signos.

La lactancia dependerá del tamaño del estómago del bebé, el cual está representado en la siguiente tabla. (Foto: Clínica Anglo Americana)

Posición en la que colocas al bebé

Todo el cuerpo del bebé debería estar volteado hacia el pecho de la mamá. “Antes se decía ‘barriga con barriga’, pero no es exactamente eso. El bebé tiene que tener su cuerpo volcado hacia la mamá y la mamá debe estar sentada o acostada cómodamente, mirando derecha, con la cara del bebé a la altura del pecho”, especificó.

Si la mamá va a dar de lactar del pecho derecho, el bracito izquierdo del bebé debe colocarse hacia abajo, como abrazándola. De este modo, el bebé naturalmente se voltea hacia la mamá.

El nacimiento

En el nacimiento del bebé, es sumamente importante que las cosas se hagan y salgan bien. No obstante, eso no significa que la mamá va a fracasar porque no tuvo un nacimiento cómodo. De todos modos, sí es muy importante. Por ello, lo mejor es seleccionar instituciones con unidades específicamente dedicadas a la estación materna de la lactancia.

¿Es normal que la lactancia duela?

Para finalizar, la Dra. Sarah Vega resaltó que uno de los mitos más comunes en relación a la lactancia materna es que siempre va a empezar a doler. En esa línea, la entrevistada dejó en claro que no es normal que dar de lactar duela. “Con un buen apoyo y asesorías, la mamá puede alimentar a su bebé de manera feliz”, enfatizó.

“Lo que sucede es que, en la sociedad, no te enseñan el ‘cómo’. Sí te informan que la leche materna es la mejor opción, pero, en lo general no te preparan ni te instruyen sobre la posición de agarre, los horarios y por qué pecho se debe iniciar. Por ese motivo, es fundamental que las madres cuenten con el acompañamiento adecuada y sean artendidas por las unidades de lactancia materna en distintos centros de salud alrededor del país”, concluyó.