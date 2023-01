La gestación es una etapa maravillosa, pero a la vez muy dura y retadora. Luego que te das por enterada que tu prueba de embarazo ha dado positiva, en adelante, la vida cambia por completo y el día a día se vuelve un aprendizaje constante. Habrán días buenos y otros que tal vez no lo sean tanto, sin embargo, hay algo que nunca dejará de sacarte una sonrisa y llenar tu corazón: tu pequeño bebé.

Toda esta travesía, caótica y maravillosa, se ha convertido en un atractivo material para las producciones de streaming, que no han dudado en crear historias, con diferentes matices y para todos los gustos, inspiradas en el caótico universo de la maternidad. Se acerca el fin de semana, y si no tienes otros planes que no sea quedarte en casa, dejamos una selección de series que vas a disfrutar.

Babies | en Netflix

Una serie corta, pero llena de material que te servirá para los próximos meses con tu bebé. En sus seis capítulos muestra el desarrollo de las diferentes etapas por las que pasa un pequeño, desde sus primeros días de nacido hasta llegar a cumplir su primer año de vida. Aborda también desde todos los puntos lo que implica el primer año de crianza para sus padres.

Workin’Moms | en Netflix

Workin' Moms

Esta producción se enfoca en retratar la realidad por la que pasan diversas madres de familia que después de convivir las 24 horas del día con sus bebés, se ven obligadas a regresar a sus centros de trabajo. Retrata esa mezcla de sentimientos encontrados, entre la expectativa por volver a la rutina que teníamos antes de dar a luz, pero también la incertidumbre, el temor y la nostalgia de alejarse por unas horas de nuestros hijos.

Smilf | en Prime Video

La serie, que cuenta con dos temporadas, nos muestra otra realidad de la que no somos ajenas: la crianza de una madre soltera y joven. Con una dosis de drama y otra de humor, expone la difícil tarea de cuidar a un niño empleando sus propios recursos, los prejuicios con los que la sociedad observa y comenta al respecto, pero también de la valentía y resiliencia que solo puede tener una madre.

Chicas buenas | en Prime Video

Aquí podemos observar la importancia de criar en tribu. Tres madres que pasan por diferentes conflictos económicos se unen en una arriesgada misión para conseguir darle una mejor vida a sus pequeños hijos.