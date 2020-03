PIERINA PIGHI / @PierinaPighi

Hace cuatro meses la municipalidad de Barranco pidió ayuda a la agencia de publicidad Independencia para lograr que la gente comience a recoger los desechos que sus mascotas dejan en las calles. Y así fue como crearon a Los Comecaca, una campaña que busca concientizar a los vecinos de ese distrito. El Comercio conversó con Marco Caballero y Germán Garrido, directores creativos de la compañía y autores de esta inusual campaña.

¿Por qué no habían funcionado las multas y las advertencias?

No puedo generalizar, pero por los videos que vimos, era completamente normal no recoger la caca. Cuando la gente tiene una vida super agitada, apretada, no quiere ejecutar más tareas de las que ya tiene ni escucha las advertencias, así que una más iba a ser nula. Además, había pocos basureros en el distrito y los que había pasaban desapercibidos.

Entonces debían lograr que los basureros llamen la atención de gente ocupada.

Con un spot tradicional o un afiche no íbamos a generar ningún cambio. No solo teníamos que crear un mensaje sino una acción con los basureros mismos para que no pasen desapercibidos, para educar a la gente y divertirla, con algo trasgresor y polémico.

¿Cómo eligieron a los personajes?

Nos tomamos dos meses en hablar con antropólogos y y escogimos los personajes con la experiencia de la vida, son las personas con las que todos se han cruzado y han repudiado. De hecho queremos implementar más. Por ejemplo, el racista se nos quedó fuera.

Algunos critican como una elección machista que hayan puesto a 'la tramposa' y no al tramposo.

Siempre habrá polémica y siempre se puede encontrar un pero a cualquier cosa. Bajo ese punto de vista también tendría que poner a la corrupta o a la maletera, pero tratamos de distribuir los personajes de la manera más equilibrada posible.

¿De verdad creen que la campaña será efectiva, más allá de los comentarios que genere?

Esperamos que los vecinos boten con placer la caca de sus perros y que compartir la campaña ponga la problemática en boca de todos. Buscamos que recoger la caca se convierta en una tarea consciente que la gente tiene que cumplir.

¿Cómo será sostenible cuando pase la polémica?

Tenemos un plan, hemos coordinado con bodegas, veterinarias y puntos de acopio para que entreguen bolsitas gratuitas para recoger la caca de los perros. Veremos cómo va. Por lo que nos comentan, la gente está contenta con la acción, porque intentamos solucionar un problema con creatividad.