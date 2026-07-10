Los sabores tradicionales del Perú se reunirán en una nueva edición del Festival de Postres Peruanos, que se realizará los días 17, 18 y 19 de julio en el Parque Tradiciones, ubicado en la avenida Ricardo Palma, en el distrito de Miraflores.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de postres que forman parte de la tradición gastronómica nacional. Entre las principales propuestas se encontrarán la mazamorra morada, el arroz con leche de convento, ranfañote, bola de oro, picarones, guargüeros y frejol colado.

La oferta también incluirá preparaciones tradicionales como sanguito, melcocha, arroz zambito, budín de chancay, mazapanes, alfajores y revolución caliente, entre otras especialidades que permitirán a los visitantes conocer y reencontrarse con recetas vinculadas a distintas épocas y tradiciones del país.

El Festival de Postres Peruanos contará, además, con una variada propuesta de panes artesanales provenientes de diversas regiones del Perú. Los asistentes podrán encontrar pan chuta, tanta wawa, pan chapla, pan de Oropesa, pan de tres puntas, pan de cebada, pan de chía y pan de siete semillas, entre otras variedades que forman parte de la riqueza panadera nacional.

El evento busca convertirse en un espacio de encuentro para las familias y los amantes de la gastronomía peruana, así como contribuir a la difusión y valoración de recetas, técnicas y sabores tradicionales que se mantienen vigentes de generación en generación.

El Festival de Postres Peruanos se realizará los días 17, 18 y 19 de julio en el Parque Tradiciones de Miraflores, ubicado en la avenida Ricardo Palma. Una oportunidad para disfrutar en familia de la diversidad y riqueza de la repostería y panadería tradicional del Perú.