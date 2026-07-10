Este 27 de abril se celebra el Día del postre peruano. (Fotos: GEC)
Este 27 de abril se celebra el Día del postre peruano. (Fotos: GEC)
Por Redacción EC

Los sabores tradicionales del Perú se reunirán en una nueva edición del Festival de Postres Peruanos, que se realizará los días 17, 18 y 19 de julio en el Parque Tradiciones, ubicado en la avenida Ricardo Palma, en el distrito de Miraflores.

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