El titular de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, aseguró que las diligencias que se realizaron el miércoles 11 de agosto en las oficinas de esta división policial en el Cercado de Lima, fueron “en cumplimiento de la ley” y que no afectan el rigor y transparencia de la labor policial.

“En cumplimiento de las funciones de Inspectoría de la PNP y de la ley, han acudido siete equipos de inspecciones y han realizado su labor en la Dircote. Esto no afecta la transparencia de la policía, seguiremos trabajando con el mismo rigor”, señaló Arriola a RPP.

VIDEO RECOMENDADO

null null

El general PNP manifestó esto cuando se le consultó sobre la posibilidad de que la labor de la Inspectoría haya o no revisado documentación de operaciones más allá de temas administrativos.

“Con esa misma energía de cumplimiento de la ley, la Dircote de la PNP garantiza y apoya las investigaciones por el delito de terrorismo en cualquiera de sus modalidades: pertenencia, apología, con todo el rigor y la transparencia que nos ha caracterizado en la lucha contra el terrorismo”, manifestó.

Según informó El Comercio la semana pasada, el miércoles 11 de agosto en las primeras horas de la mañana la Inspectoría General de la PNP realizó una diligencia sorpresiva en las oficinas de la Dircote, ubicadas en la Av. España. Esto, cuando se están llevando a cabo investigaciones en el Ministerio Público sobre supuesta apología al terrorismo que involucran al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido; así como al congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo y el secretario general de este partido, Vladimir Cerrón.

Inspectoría de PNP niega injerencia política

A su turno, el inspector general de la PNP, Roy Ugaz Suárez, aseguró que la labor que se realizó la semana pasada responde a un plan anual de inspecciones para hacer control de recursos humanos, logísticos y tecnológicos de acuerdo a la ley.

“De acuerdo con el programa del plan anual, correspondía esa fecha a la Dircote hacer la inspección de rutina. Todos los días hay inspecciones a las diferentes dependencias policiales y ese día correspondía a Dircote. Era una inspección rutinaria”, acotó.

MIRA AQUÍ | Jorge Muñoz envía propuestas a presidente Castillo para afrontar una eventual tercera ola del COVID-19

“Totalmente descarto una injerencia política. Inspectoría tiene una misión específica dentro de la PNP, no puede tener ningún matiz político [...] Las inspecciones que realizamos son solo a documentación administrativa, mas no operativa. Por ejemplo, la ración orgánica diaria, el rancho, personal, horas de trabajo, personal alquilado, con descanso médico, vehículos operativos o no operativos”, precisó Suárez.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Tras la llegada de nuevas dosis del laboratorio chino Sinopharm al país, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó la quinta vacunatón contra la COVID-19 para el próximo sábado 21 y domingo 22 de agosto en Lima, Callao y regiones.

TE PUEDE INTERESAR