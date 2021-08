La pandemia no ha acabado, incluso está latente una posible tercera ola, sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte, el tráfico vehicular se ha incrementando de manera drástica en algunos puntos de la ciudad. Desde julio del 2019 hasta marzo del año pasado, estuvo vigente el plan pico y placa para vehículos particulares (autos), pero por el COVID-19 fue suspendido. ¿Es momento de que Lima vuelva a reactivar este plan? O en principio: ¿se reactivará o ya no?

Lo primero que hay que mencionar es que por ahora no se sabe para cuándo se reactivará el plan. Interrogada sobre por qué aún no se reanudado y si tiene una fecha estimada para hacerlo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), de manera general, respondió que “pico y placa quedó suspendido con la llegada del estado de emergencia, si bien hay muchas actividades económicas que se han ido reactivando, existen algunas restricciones que las dicta el gobierno central en función a la evaluación que hace la autoridad sanitaria, más aún con el anuncio de una eventual tercera ola”.

Sobre los factores de los que depende esta reactivación, indicó que ello está en función de la evolución de la pandemia y de lo que le indiquen otros sectores involucrado en el tema, principalmente el de salud. “En este momento no es oportuno una reactivación de la medida. Reactivarla y luego suspenderla o postergarla solo generaría confusión entre los conductores”, señaló.

Asimismo, refirió que el municipio se encuentra evaluando el comportamiento vehicular en la actual pandemia, para implementar las medidas que mejoren el tránsito. Afirmó que mantiene coordinaciones frecuentes por este y otros temas con las demás municipalidades. “En cuanto al reordenamiento del tránsito en la capital, desde que inició la gestión, se establecieron medidas enfocadas en mejorar la fluidez vehicular, la seguridad vial y la calidad de vida de vecinos”, aseguró.

Mencionó que cuando se reactive pico y placa, “se contemplaría introducir algunos cambios en función a su implementación gradual por ejes y a las nuevas horas pico que se configuren”.

“Mientras tanto, contamos con brigadas de inspectores que, desde diferentes puntos de la ciudad, contribuyen a establecer el orden en las calles generando mejores condiciones para la circulación vehicular”, indicó.

“Además de ello, realizamos operativos por conjuntos con la Autoridad de Transporte Urbano con el propósito de liberar espacios públicos del transporte informal y agilizar el tránsito en la ciudad”, añadió.

Sobre los resultados que se obtuvo con el plan mientras estuvo vigente, destacó que “se redujeron los tiempos de viaje del transporte público y privado en un 18% y el aumento de la velocidad en un 9%. Asimismo, se redujo el tráfico vehicular en un 7%”.

¿Qué opinan los especialistas?

Lino de la Barrera, especialista en temas de transporte, coincidió con la MML en que no es el momento para restablecer el plan pico y placa. Argumentó que, luego de más de un año y medio de pandemia, las personas están buscando reactivar sus economías después de haber paralizado sus labores por la enfermedad.

No obstante, subrayó que se debe hacer una “evaluación seria” sobre la ventaja de implementar este plan en la ciudad.

“El pico y placa o se aplica competo o no se aplica. No puedo hacer pico y placa en una avenida porque lo único que estoy haciendo es derivar el tráfico de esa avenida hacia otra, porque el tráfico sigue siendo el mismo”, cuestionó.

En ese sentido, observó los resultados de la MML en los que menciona que se redujeron los tiempos de viaje.

“Si yo mido parcialmente el resultado en el lugar donde aplico el pico y placa, evidentemente el tiempo de viaje va a disminuir. Lo que no estoy midiendo es la afectación de las otras vías como consecuencia de todo el trafico que se esta derivando para allá”, anotó.

Indicó que para atender la congestión vehicular que se observa en la actualidad, se requiere orden. Explicó que, por ejemplo, en la vía de Evitamiento, donde los buses hacen carrera y se cambian de carril con frecuencia -y afectan el tránsito de las demás unidades que por ahí circulan-, se requiere que se les ordene “que solamente los buses vayan por la derecha, probablemente se suelta un poco más el tráfico. Esa decisión es tan sencilla y simple como decir la vía es esta y los buses van por la derecha, los camiones van en el segundo carril y los autos privados en el tercero y cuarto”.

“Si ordeno la circulación, si ordeno el proceso de, por ejemplo, los vehículos que hacen taxi, ordeno cómo circulan los buses, le aseguro que la vida de todos va a ser bastante más feliz. Esa es la primera medida que debemos tomar y que efectivamente al ser cumplimento de la ley, no tiene que generar más caos”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la ONG Luz Ambar y experto en transportes, Luis Quispe Candia, también señaló que no es oportuno reactivar el plan pico y placa por la pandemia. No obstante, matizó en que esta es una razón a corto plazo.

“Creo que hay una razón de fondo por que el pico y placa no necesariamente ha sido de gran utilidad como ellos mismo reconocen que ha habido un 18% de mejora en el flujo vehicular. 18% de un 100% de congestión, prácticamente es reconocer que no ha sido del todo eficiente”, comentó.

Argumentó que este plan ha tenido éxito en otros países porque previamente se implementó un sistema integrado de transporte.

Estimó que hay 20 millones de viajes como promedio en la capital. De estos, agregó, 1 millón y medio de personas se movilizan en el Metropolitano, los corredores y el tren eléctrico;“el resto se hace en combi, coaster, transporte tradicional. Ese servicio tiene que desaparecer e implementarse un servicio integrado de transporte”.

“Cuando se implementa el servicio integrado de transporte, estamos hablando de haber reducido el número de combis, coaster, buses de transporte tradicional y que la ATU haya cumplido con su tarea de implementar estos servicios”, explicó.

“Es decir, un servicio de buses unido al sistema de trenes, máximo se estima por los estudios que deberían ser 14 o 15 mil buses, no menos de nueve metros, cada uno desarrollando una ruta con un tiempo de viaje establecido, de tal forma que los pobladores van a preferir ir en bus antes que ir en su propio vehículo”, agregó.

El plan pico y placa

Es un plan de restricción vehicular. Consiste en que un grupo de unidades puede circular por determinadas vías en horarios establecidos (horas pico, de ahí el nombre) durante algunos días de la semana, mientras que el otro grupo hace lo mismo en los días restantes. Esto, en función de que el último número de la placa de rodaje es par o impar. Todo ello con la finalidad de reducir el número de vehículos en circulación, agilizar el tráfico y promover el uso del transporte formal.

En la capital, mientras estuvo vigente, se aplicó de lunes a jueves, de 6:30 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los lunes y miércoles rigió para los vehículos particulares que tenían número par o cero como último dígito en sus placas de rodaje, y los martes y jueves, para las unidades cuya placa de rodaje finalizaba en número impar. Los viernes, sábados, domingos y feriados no había restricciones.

La medida recayó sobre los autos particulares de las categorías M1(autos), M2 (microbus) y N1 (pick up); y se implementó sobre las siguientes vías:

