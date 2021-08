El alcalde de Lima Jorge Muñoz, informó este martes que envió una comunicación al presidente de la República, Pedro Castillo, con propuestas para estar preparados frente a una tercera ola del coronavirus (COVID-19). Las iniciativas también fueron enviados a cinco ministerios, entre ellos el Ministerio de Salud (Minsa).

“Justamente nosotros, en esta comunicación que le va a llegar el día de hoy al presidente de la República, le informó, al igual que a cinco ministerior, entre ellos el Minsa, que hemos elaborado propuestas para poder estar mejor preparados para esta tercera ola que viene”, precisó el burgomaestre en declaraciones a la prensa.

“Hay que ser sinceros, la tercera ola no es una especulación, es una realidad. Se está viviendo ya intensamente en otros países y nosotros no somos una isla. Entonces, tenemos que estar preparados para la llegada (de la tercera ola). De hecho, ya hay contagios que se vienen dando que no se escuchaban hace mucho tiempo acá en la capital y en el país en general”, aseveró Muñoz.

Muñoz detalló que -en concreto- entre las propuestas enviadas para los cinco ministerios, entre ellos el Minsa, en el tema salud están pidiendo que se consideren más espacios para vacunatorios.

“Nosotros estamos ofreciendo estos espacios y (pedimos) poder tener un rol más activo. Como lo tenemos por ejemplo en el vacunatorio del parque de la Exposición, que vacunamos con nuestro personal de Sisol”, sostuvo. “Estamos ofreciendo vacunar en otros lugares, en otros espacios, pero eso ya depende del Minsa”, añadió.

Por otro lado, precisó que actualmente su gestión cuenta con cuatro cadenas de frío descentralizadas en donde se pueden recibir vacunas para de ahí distribuirlas a otros lados.

“Esto lamentablemente está sub utilizado porque el Minsa no está proporcionando vacunas. Entonces estamos diciéndole que estamos con la capacidad de recibir para redistribuir y ayudar. Adicionalmente a eso tenemos otras propuestas más que estamos llevando y que estamos realizando. Como, por ejemplo, estamos construyendo la cuarta planta de oxígeno medicinal”, puntualizó.

Actualmente, la Municipalidad de Lima ha puesto a disposición de los ciudadanos tres plantas de oxígeno medicinal ubicadas en: San Juan de Lurigancho, Rímac y Punta Hermosa. La cuarta estará en la zona de Cercado.

