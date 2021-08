A raíz de que 26 médicos y enfermeras dieron positivo en pruebas de coronavirus en el Instituto Materno Perinatal, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisó que su sector ha dispuesto que el personal de salud que no esté vacunado contra el COVID-19 sea enviado a casa.

Asimismo, indicó que se realizarán pruebas de descarte a todos los trabajadores del hospital. “Ayer, me informa el viceministro, se han hecho pruebas a más de 300 trabajadores y lo vamos a completar en 72 horas a todos”, precisó en declaraciones a la prensa.

“ Hemos tomado la decisión de que todos los trabajadores de salud que no están vacunados en el Instituto Materno Perinatal van a ser mandados a su casa . (Si bien) la vacunación no es obligatoria en nuestro país, no van a poder trabajar hasta que no pase, por supuesto, el periodo de aislamiento que se debe tener”, agregó.

El ministro señaló que esta medida, de enviar a los trabajadores no vacunados a casa, tiene como finalidad evitar que se contagien del COVID-19.

Realizan prueba de descarte a trabajadores del Instituto Materno Perinatal luego que 26 médicos y enfermeras dieran positivo a COVID-19

En otro momento, el ministro de Salud anunció que se ha conformado una comisión investigadora para averiguar por qué tantos médicos y enfermeras dieron positivo al COVID-19. “Esto por supuesto va a devenir de investigaciones epidemiológicas, sanitarias, para ver realmente qué ha sucedido. Es muy probable que se haya vulnerado las normas de control de cuidados que tienen que tener el sector salud y esto no puede ocurrir” , sostuvo Cevallos.

Además, precisó que en el Instituto Materno Perinatal se realizará un estudio para determinar qué variante ha prevalecido en los profesionales de la salud. Esto luego que informara que se han detectado más de 100 casos de la variante Delta en 9 regiones del país.

“Se ha incrementado la cantidad de casos de la variante Delta y la tenemos en diferentes lugares y con mayor presencia”, aseveró.

