El Consorcio de Universidades, integrado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima, expresó su rechazo a las afirmaciones realizadas por el ministro de Educación, Óscar Becerra, quien durante una entrevista con Canal N cuestionó a este grupo de universidades privadas.

En diálogo con el referido medio, el titular de Educación indicó que existen “serias acusaciones” respecto a que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) “no le daba licencia a algunas (universidades), pero les daba a otras que no cumplían (con los requisitos)”.

“Conflicto de intereses. Pasemos lista a todos los consejos directivos que ha tenido Sunedu, solamente vas a encontrar personas que vienen de universidades de lo que se llama el Consorcio de Universidades: Católica, Cayetano, Pacífico; Lima también es parte del consorcio, pero creo que es hijo de un dios menor porque no tenía directivos. O sea, solo hay directivos de esas universidades y ellos sí no tienen conflictos de intereses porque esto es muy típico de cierto sector ideologizado que considera que son los dueños de la pureza, de la verdad, y entonces solo ellos no tienen conflictos de intereses”, indicó el ministro.

Al respecto, el Consorcio de Universidades rechazó las declaraciones del funcionario y consideró que estas han sido expresadas “con el objetivo de dañar nuestro prestigio institucional, nuestra historia, y con ello, el de nuestros estudiantes, docentes y egresados comprometidos con el desarrollo del Perú y la calidad académica”.

Asimismo, indicó que las declaraciones de Óscar Becerra “no contribuyen a un diálogo democrático sobre la calidad y el futuro de la educación en el país”, sobre todo en un periodo marcado “por la violencia social, la confrontación política y la polarización”.

“Por el contrario, promueven el enfrentamiento, ponen en cuestión la reputación del sistema educativo, de nuestras instituciones y de las comunidades académicas, afectando el esfuerzo por la mejora de la calidad de todas las universidades licenciadas”, agregó.

Finalmente, el Consorcio de Universidades hizo un llamado “para avanzar con un diálogo honesto en la búsqueda de la paz, la concordia y la integración que merecemos todos los peruanos”.

