Para hoy, a partir de las 5 de la tarde, diversas organizaciones y personas han convocado a una marcha nacional contra la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y la asunción del Manuel Merino como presidente de la República.

La convocatoria se realizó en las redes sociales mediante los hashtags #FueraMerino y #MarchaNacional. La concentración será en la Plaza San Martín.

Entre las organizaciones que convocaron a la marcha, se encuentran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la organización feminista Manuela Ramos, el colectivo No a Keiko, asimismo el líder del Partido Morado, Julio Guzmán.

La ciudadanía convoca a la #MarchaNacional mañana jueves 12 desde las 5PM. En Lima la concentración será en la Plaza San Martín. pic.twitter.com/z0NRneANBR — CNDDHH 🇵🇪 (@cnddhh) November 11, 2020

[#ATENCIÓN] Mañana jueves a las 5 p.m. marcha nacional para rechazar el golpe de Estado. Es hora de movilizarnos, no permitamos que nos quiten nuestros derechos. #FueraMerino #MarchaNacional #TomaLaCalle pic.twitter.com/AidGdeCiec — Manuela Ramos 🇵🇪 #NoAlGolpeDeEstado (@ManuelaRamos) November 11, 2020

Marcha Nacional #FueraMerino Jueves 12, 5 PM. Plaza San Martín. Apunten las coordenadas, nakers. Nos vemos mañana y no paramos hasta que el dictador de vaya. pic.twitter.com/poTbUrtCz0 — No a Keiko (@noakeikope) November 11, 2020

Se quieren meter con la educación, con la justicia, con nuestro derecho a elegir libremente, con el presente y futuro de nuestros jóvenes. ¡Y con nuestro derecho de protestar! NO lo permitiremos. Mañana estaremos presentes. pic.twitter.com/zukNucHTkD — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) November 12, 2020

Luego de que el lunes el Congreso destituyera al expresidente Martín Vizcarra, diversas protestas se han realizado en el país. La misma noche del día de la vacancia, las personas salieron a protestar, luego lo hicieron en estos dos últimos días.

Ayer, en la capital las protestas se registraron en el Cercado de Lima y Miraflores. Las personas portaban carteles con mensajes como “Merino no es mi presidente” o “este Congreso no me representa”.

Mientras, en provincias las manifestaciones se registraron en las ciudades de Tacna, Chiclayo, Piura, Huánuco, Trujillo, Iquitos, Arequipa, Cusco. En esta última ciudad, alrededor de 1.500 personas, entre ciudadanos, colectivos y gremios, protestaron en las calles del Centro Histórico. Los manifestantes expresaron su rechazo contra el presidente Manuel Merino con arengas, carteles, incluso con muñecos alusivos a él.

Conforme a los criterios de Saber más