Autoconstrucción en el país.
Autoconstrucción en el país.
Por Redacción EC

El déficit de vivienda formal en el Perú tiene un correlato menos visible pero igual de crítico: la seguridad de lo que ya está construido. De acuerdo con el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), el 69% de las viviendas de Lima -y más del 70% a nivel nacional- son producto de la autoconstrucción. De ese universo, cuatro de cada cinco no cumplen con buenas prácticas de construcción, una cifra que, ante la amenaza sísmica de la capital y a la intensificación de El Niño Costero, adquiere una dimensión mayor.