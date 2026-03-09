El interés de los jóvenes peruanos por estudiar en el extranjero sigue creciendo. Como reflejo de esta tendencia, la Universidad Europea inauguró una oficina de atención en Lima para orientar a estudiantes y familias interesadas en acceder a estudios universitarios en España.

Actualmente, más de 2.000 estudiantes peruanos cursan programas en esta institución y solo en el último periodo académico 750 nuevos alumnos del país iniciaron sus estudios, una cifra que evidencia el aumento de la demanda por formación internacional.

La nueva oficina está ubicada Av. Juan de Arona 160, en San Isidro, y brindará orientación directa sobre programas, procesos de admisión y alternativas académicas disponibles para estudiantes peruanos.

Desde 2019 hasta 2026, más de 3.300 peruanos se han graduado en esta universidad, consolidando una comunidad cada vez mayor de profesionales formados en el extranjero.

Los estudiantes pueden acceder a más de 300 programas oficiales en áreas como negocios, salud, tecnología, educación y deportes, que se dictan desde los campus de la universidad en España.

La institución también ha firmado acuerdos con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y con la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para fortalecer oportunidades académicas y de cooperación.

Según la universidad, la apertura de esta oficina busca facilitar el acceso a información y acompañamiento para estudiantes peruanos interesados en dar el salto hacia una formación internacional.