Resumen

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Desde 2019 hasta 2026, más de 3.300 peruanos se han graduado en esta Universidad Europea.
Desde 2019 hasta 2026, más de 3.300 peruanos se han graduado en esta Universidad Europea.
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El interés de los jóvenes peruanos por estudiar en el extranjero sigue creciendo. Como reflejo de esta tendencia, la Universidad Europea inauguró una oficina de atención en Lima para orientar a estudiantes y familias interesadas en acceder a estudios universitarios en España.