Un ciudadano identificado como Jesús Fernández quedó grave luego de ser atacado con un bate béisbol por un sujeto que registra una denuncia. Él permanece internado en el Hospital Nacional Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, desde el último domingo.

La enamorada del agredido -cuya identidad mantiene en reserva- señaló que el responsable del hecho es Bryan Smiths Rimachi Vásquez. Relató que ese día su pareja y ella regresaban de un paseo y ahí se produjo un ataque. “Él ve se acerca y con un bate de béisbol lo comienza a golpear”, narró para Canal N.

Denunció que ella es acosada desde hace años por este hombre por lo que lo denunció en 2013. Relató que en una oportunidad le ha robado el celular y ha ingresado a su vivienda en estado de ebriedad.

“Donde me veía ya estaba jaloneándome con arma blanca. Le puse una denuncia porque con una pistola quiso que me vaya con él”, dijo.

Luciana de la Cruz Fernández, madre del joven agredido, indicó que no puede costear los gastos para el tratamiento de su hijo. “No reacciona. No responde. Está destruida su manito. No sé qué hacer”, relató.