El Fenómeno El Niño se intensifica y mantiene en alerta a los países de la región. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que el episodio se consolidará como uno de intensidad muy fuerte durante los próximos meses y existe una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027.

Sus efectos sobre los patrones de temperatura y precipitaciones podrían prolongarse durante buena parte del próximo año.

El escenario genera preocupación por el incremento del riesgo de inundaciones, sequías y episodios de calor extremo, con posibles repercusiones sobre la agricultura, los recursos hídricos, la infraestructura, la salud y la actividad económica.

La Organización Mundial de la Salud también ha advertido que El Niño puede incrementar riesgos sanitarios asociados al calor, incendios forestales, inseguridad alimentaria y enfermedades transmitidas por mosquitos.

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Ante esta situación, especialistas de Bluetab, compañía partner de IBM, plantean que la analítica de datos y la inteligencia artificial pueden contribuir a anticipar los efectos del fenómeno y mejorar la capacidad de respuesta de gobiernos y sectores productivos.

“La inteligencia artificial no puede detener un huaico ni evitar que ocurra El Niño. Lo que sí puede hacer es ayudarnos a identificar dónde existe un mayor nivel de riesgo y, sobre todo, ganar tiempo para actuar”, señaló Oscar Hernández, CEO de Bluetab Latam.

En Perú, el monitoreo del Enfen y del Senamhi resulta fundamental ante la posibilidad de precipitaciones intensas, huaicos e inundaciones en distintas cuencas. La información resulta especialmente relevante para identificar zonas donde podrían verse comprometidas carreteras, colegios, establecimientos de salud y comunidades vulnerables.

En Colombia y México, las autoridades meteorológicas también realizan seguimiento de la evolución del fenómeno y sus posibles efectos sobre las precipitaciones, temperaturas y disponibilidad de agua. El impacto, sin embargo, no será uniforme: dependerá de las condiciones territoriales y de la exposición de cada zona.

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Por ello, Bluetab plantea que el desafío no consiste únicamente en conocer dónde y cuándo ocurrirá un evento climático, sino también determinar qué infraestructura y población podrían resultar afectadas.

Cuatro tipos de datos para anticipar daños

La compañía propone integrar cuatro categorías de información para desarrollar plataformas predictivas:

Datos de peligro: lluvias, temperatura, humedad, condiciones oceánicas y pronósticos meteorológicos.

Datos hidrológicos y territoriales: niveles de ríos, caudales, cuencas y humedad del suelo.

Imágenes satelitales: información sobre cambios y transformaciones del territorio.

Inventarios de infraestructura y población vulnerable: ubicación de carreteras, hospitales, escuelas y comunidades expuestas.

Esta última capa permitiría convertir una alerta meteorológica en información sobre impactos concretos. “Para medir el impacto necesitas cruzar por dónde pasará el fenómeno con las carreteras, escuelas y hospitales afectados”, explicó Hernández.

El especialista sostiene que la integración de información que antes podía tomar meses puede acelerarse mediante herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, advierte que la tecnología requiere datos de calidad, mecanismos de gobierno y trazabilidad de los modelos.

De reaccionar a anticiparse

El reto para Latinoamérica es utilizar los datos antes de que ocurra la emergencia. Para Bluetab, los sistemas de información no deberían limitarse a mostrar pronósticos en dashboards, sino contribuir a activar decisiones preventivas.

En un escenario en el que la OMM prevé que El Niño continúe influyendo en el clima hasta 2027, la integración de datos meteorológicos, territoriales y de infraestructura se presenta como una vía para ganar tiempo y focalizar recursos frente a los riesgos que pueda generar el fenómeno.