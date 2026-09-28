La Organización Mundial de la Salud ha advertido que El Niño puede incrementar riesgos sanitarios asociados al calor, incendios forestales, inseguridad alimentaria y enfermedades transmitidas por mosquitos. (Foto: GEC)
La Organización Mundial de la Salud ha advertido que El Niño puede incrementar riesgos sanitarios asociados al calor, incendios forestales, inseguridad alimentaria y enfermedades transmitidas por mosquitos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Fenómeno El Niño se intensifica y mantiene en alerta a los países de la región. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que el episodio se consolidará como uno de intensidad muy fuerte durante los próximos meses y existe una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027.

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