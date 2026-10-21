Inician construcción de línea de conducción que mejorará el servicio de agua potable a 13 mil personas de Ilo. (Foto: OTASS)
Inician construcción de línea de conducción que mejorará el servicio de agua potable a 13 mil personas de Ilo. (Foto: OTASS)
Por Redacción EC

Cerca de 13 mil habitantes de la provincia de Ilo, en Moquegua, se beneficiarán con la construcción de una nueva línea de conducción de agua potable, financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), con una inversión superior a S/ 15,5 millones.

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