Cerca de 13 mil habitantes de la provincia de Ilo, en Moquegua, se beneficiarán con la construcción de una nueva línea de conducción de agua potable, financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), con una inversión superior a S/ 15,5 millones.

La obra, cuyo inicio fue anunciado durante una ceremonia de entrega de terreno, comprende la instalación de más de 5,3 kilómetros de tuberías desde el reservorio R-1 de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Cata Catas hasta la Cámara de Reparto Costa Azul, así como la construcción de cámaras para sistemas de purga de aire y agua y un empalme en el pueblo joven 18 de Mayo.

“Esta inversión demuestra que el trabajo del OTASS no termina cuando una empresa supera su crisis económico-financiera y sale del Régimen de Apoyo Transitorio. Seguimos acompañando a EPS Ilo y destinando recursos para obras que se traduzcan en mejores servicios y una mejor calidad de vida para las familias”, destacó el presidente ejecutivo del OTASS durante la ceremonia.

Infraestructura para un servicio más confiable

El proyecto, cuya ejecución está a cargo de EPS Ilo S. A., permitirá mejorar las condiciones de conducción del agua potable hacia el sector Puerto y zonas aledañas, reducir el riesgo de pérdidas por fugas y contribuir a disminuir las interrupciones del abastecimiento. Su ejecución tiene un plazo previsto de 180 días calendario.

Para financiar esta intervención, el OTASS efectuó una transferencia de S/ 15 537 364 a EPS Ilo S. A., en el marco del Convenio N.° 013-2025/OTASS-EPS ILO S. A. y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000002-2026-OTASS-PE.

Esta inversión forma parte del acompañamiento que el OTASS mantiene con EPS Ilo, empresa que logró salir del Régimen de Apoyo Transitorio tras un proceso de recuperación económico-financiera y fortalecimiento de su gestión. Con ello, el organismo reafirma su compromiso de seguir apoyando a las empresas prestadoras para que sus avances institucionales se traduzcan en obras y mejores servicios para la población.