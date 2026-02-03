Junín, la tierra de los múltiples carnavales, se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes del país al ubicarse en el cuarto lugar como destino más visitado del Perú, después de Cusco, Lima y Callao. La región hizo el lanzamiento oficial de los Carnavales Junín 2026, realizado en el auditorio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en San Isidro.

El evento reunió a delegaciones de las nueve provincias de la región, que llegaron con toda la fuerza, color y tradición para anunciar las festividades que se desarrollarán durante los meses de febrero y marzo en la sierra y selva central del país. Con sus coloridas vestimentas, danzas y expresiones culturales, las delegaciones deleitaron a los asistentes y ofrecieron una muestra viva de la riqueza cultural que distingue a Junín.

La presentación incluyó expresiones emblemáticas como el Carnaval Jaujino, el Carnaval Tarma, el Carnaval de Chupaca, el Huaylas Moderno, la Danza Asháninka, así como la presencia de las bellas Mises juninenses, reflejando la diversidad cultural que convierte a los carnavales de Junín en una de las mayores concentraciones culturales del Perú, al integrar tradiciones de la sierra y la selva.

Durante el lanzamiento, la directora de Comercio Exterior y Turismo de Junín, Dania Vila, informó que en el 2025 se recibió a 280 mil visitantes entre febrero y marzo, generando unos 84 millones de soles como ingreso a la economía regional. “Este año esperamos superar los 300 mil visitantes nacionales y extranjeros, y para ello nos hemos preparado en las nueve provincias y 134 distritos de nuestra región”, manifestó Vila.

Junín es una región estratégica para el desarrollo turístico nacional. En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado al Gobierno central para seguir apostando por la región, destacando el enorme potencial cultural, natural y gastronómico que ofrece.

La gastronomía fue otro de los grandes protagonistas del evento. Los asistentes pudieron conocer y degustar lo mejor de la cocina del centro del Perú, con platos tradicionales como el Hatun Mikuy (puchero), patasca, chicharrón colorado, cuy, juane y lechón, además de propuestas innovadoras como el ceviche de doncella, enchilado de paco y nuggets de trucha. La muestra se complementó con licores exóticos a base de agave y muña, artesanía y productos agroindustriales.

Cabe destacar que Junín es también tierra de productos de alto valor internacional, como el café más caro del mundo y un cacao premiado a nivel mundial, que forman parte de la identidad productiva y gastronómica de la región.

Con este lanzamiento, Junín se proyecta como la tierra de los múltiples carnavales, un destino que combina cultura, naturaleza, gastronomía y alegría, e invita a los turistas nacionales e internacionales a descubrir escenarios únicos como el Valle del Mantaro, la Reserva Nacional de Junín – Lago Chinchaycocha, la Selva Central y Satipo, la Catarata de Bayoz, el Santuario Nacional Pampa Hermosa, así como pueblos con profundo valor histórico y cultural como Jauja y Concepción.