En el marco del plan del Seguro Social de Salud (EsSalud) para desembalse de citas y con el objetivo de facilitar el acceso a servicios médicos para los asegurados de las regiones, el Hospital Perú cumplió su objetivo en su penúltimo operativo del año en Pacasmayo, en la región La Libertad. En solo seis días, el hospital itinerante superó la meta prevista y registró 3771 atenciones médicas, beneficiando a centenares de asegurados que accedieron a consultas y diagnósticos sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Para este despliegue, que se realizó del 1 al 6 de diciembre en coordinación con la Red Asistencial La Libertad, el Hospital Perú instaló su infraestructura en el Hospital I de Pacasmayo, donde un equipo multidisciplinario atendió en diversas especialidades, como medicina interna, cardiología, otorrinolaringología, oftalmología, medicina física y rehabilitación, ecografía, terapia física, enfermería, farmacia y laboratorio.

La intervención también se dio en Trujillo. De manera complementaria, parte del equipo itinerante brindó atenciones en el Hospital Nacional Víctor Lazarte Echegaray y se realizaron ecografías en el Policlínico Víctor Larco, fortaleciendo la capacidad resolutiva de la Red Asistencial La Libertad y ampliando el acceso a prestaciones especializadas.

La doctora Denisse Chávez, gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, destacó el compromiso del Hospital Perú con las regiones. “Seguimos recorriendo el país para brindar atención especializada y oportuna, acercando nuestros servicios a los asegurados que más lo necesitan”, afirmó.

“El Hospital Perú es un servicio itinerante que recorre la costa, la sierra y la selva con el objetivo de reducir listas de espera, ampliar la capacidad de los establecimientos asistenciales y reforzar el acceso a servicios médicos en zonas con alta demanda”, destacó el titular de EsSalud.

Más de 270 000 atenciones a nivel nacional

En lo que va del año, el Hospital Perú ha ejecutado 63 operativos médicos en Loreto, Apurímac, Puno, Cajamarca, Cusco y Ucayali, entre otras regiones, alcanzando 274 864 atenciones médicas, lo que contribuye significativamente a cerrar brechas de acceso a servicios de salud en áreas prioritarias.