En Loreto, lo que durante años parecía imposible para la acuicultura amazónica hoy empieza a cambiar. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, logró reproducir gamitana durante la época seca, rompiendo el paradigma que establecía que esta especie solo podía desovar en temporada de creciente, cuando las lluvias elevan el caudal de los ríos amazónicos entre noviembre y abril.

El logro de esta tecnología se basa en un manejo especializado que combina selección genética, alimentación balanceada, control de temperatura e inducción hormonal. El primer paso consiste en identificar peces reproductores con mejores características físicas, mayor tamaño y resistencia. Estos ejemplares son conservados en estanques artificiales y reciben cuidados especiales para garantizar su capacidad reproductiva.

Uno de los pasos más importantes es la inducción hormonal. Los especialistas aplican hormonas a las hembras reproductoras mediante inyecciones que estimulan el desove. Gracias a este procedimiento, unas pocas hembras pueden producir cientos de miles de huevos, asegurando la generación continua de alevinos para la piscicultura amazónica.

Los peces seleccionados reciben alimento balanceado rico en proteínas, elaborado principalmente a base de harina de pescado, lo que permite fortalecer su desarrollo biológico y mantener adecuadas condiciones para la producción de huevos.

La alimentación cumple un rol importante en el proceso. Los peces seleccionados reciben alimento balanceado rico en proteínas, elaborado principalmente a base de harina de pescado, lo que permite fortalecer su desarrollo biológico y mantener adecuadas condiciones para la producción de huevos.

Otro componente decisivo es el control de la temperatura. Durante la época seca, los investigadores monitorean permanentemente el agua para evitar cambios bruscos ocasionados por los friajes amazónicos. Mantener una temperatura estable y cálida permite recrear condiciones favorables para que los peces puedan reproducirse incluso fuera de su temporada natural.

El IIAP destacó que este avance científico permitirá fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la producción acuícola en la Amazonía peruana. Además de garantizar proteína de alta calidad durante todo el año, esta tecnología podría replicarse en distintas regiones y aplicarse también a otras especies amazónicas como el paco, impulsando una acuicultura más sostenible y competitiva.