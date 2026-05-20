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Logran reproducir gamitana en época seca con control de hormonas, temperatura y alimentación. (Foto: Minam)
Logran reproducir gamitana en época seca con control de hormonas, temperatura y alimentación. (Foto: Minam)
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En Loreto, lo que durante años parecía imposible para la acuicultura amazónica hoy empieza a cambiar. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, logró reproducir gamitana durante la época seca, rompiendo el paradigma que establecía que esta especie solo podía desovar en temporada de creciente, cuando las lluvias elevan el caudal de los ríos amazónicos entre noviembre y abril.

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