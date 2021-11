Milagros, quien es docente y madre de dos pequeños, denuncia que sufrió el robo de S/3.000 de su cuenta bancaria del Banco de la Nación, luego de que malhechores suplantarán su identidad anulando su línea, dejándola sin servicio móvil y, posteriormente, adquiriendo un nuevo chip con su número. Ella sostiene que todo ocurrió el pasado 23 de octubre cuando se encontraba en su casa, en San Juan de Lurigancho (SJL).

“Yo me encontraba en casa haciendo los quehaceres del hogar el sábado 23 de octubre. De pronto me quedé sin llamadas, solamente figuraba en mi teléfono llamadas de emergencia. Pasaron unos minutos y me sale en el correo electrónico que tengo en el celular que yo he actualizado mis datos. Pasan unos minutos más y me llegan cinco transacciones en total, en las que yo he realizado a nombre de personas x, transacciones por S/1.500 cada una. En ese momento me desesperé, me llené de impotencia, quería llamar, no tenía cobertura, no tenía llamadas”, detalló a Canal N.

Ante esta situación, Milagros se comunicó con Entel desde otro teléfono móvil y con el Banco de la Nación. “Lo que me ha pasado a mí ha sido la suplantación de mi identidad por el operador Entel. Ellos han entregado un chip a otra persona. ¿Cómo es posible que entreguen el chip sin la huella digital y el registro biométrico, ¿dónde está el cuidado?”, aseveró.

“Entel me dijo que yo había pedido una reposición del chip desde la app de Entel. Les dije ´ ¿cómo es posible?, yo no he pedido ningún chip. Para ello alguien se ha debido acercar y poner la huella. No tenían manera de explicarme. Ellos no tienen cómo demostrarlo. Sin embargo, ha pasado un mes y el reclamo sigue en primera instancia”, añadió.

Tras no tener una respuesta clara por parte de Entel, la docente ingresó su reclamó al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). “Ingresé mi reclamo y me responden recién el 4 de noviembre, diciendo que estaba recepcionado mi reclamo, que iban a tomar atención al mismo, dando a entender que solamente iban a llegar hasta donde la ley le permite”, explicó la agraviada.

En tanto, el Banco de la Nación declaró improcedente el reclamo de Milagros. “Dicen que ha sido a través de mi cuenta, con mi clave secreta, entonces está dentro de lo normal”, señaló.

Según Canal N, de los S/7.500 que los malhechores intentaron apoderarse, S/3.000 fueron retenidos por el banco, otros S/1.500 no llegaron a girarse. Sin embargo, los otros S/3.000 sí cayeron en manos de los delincuentes.

