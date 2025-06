El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) afirmó que Lima Airport Partners (LAP), como concesionaria del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, es la responsable de las operaciones aeroportuarias, incluido el sistema de suministro de combustible.

“El Contrato de Concesión del aeropuerto establece que Lima Airport Partners (LAP) es responsable de las operaciones aeroportuarias, las cuales deben desarrollarse cumpliendo los Requisitos Técnicos Mínimos”, señaló la entidad en un comunicado difundido este lunes 2 de junio.

Asimismo, indicó que la supervisión del cumplimiento del contrato corresponde a Ositran. En esa línea, el MTC informó que la Dirección General de Aeronáutica Civil ha enviado el oficio N.º DCA-1068 solicitando a dicha entidad evaluar “de manera inmediata” el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos vinculados al suministro de combustible.

Por su parte, en declaraciones a RPP, Rocío Espinoza, gerente de Comunicaciones de LAP, aclaró que no se trata de un desabastecimiento de combustible. “Lo que ha pasado no es un desabastecimiento de combustible, combustible hay, lo que no hay, y sí es verdad, es la correcta distribución”, explicó.

Añadió que trabajan junto a las autoridades para implementar una solución que permita normalizar el servicio: “Lo que está faltando es para algunos puntos donde no estamos llegando y necesitamos esta otra facilidad de transporte […] estamos viendo la solución con la autoridad para acelerar este tema”.

Finalmente, el MTC sostuvo que viene coordinando con el concesionario y las aerolíneas para alcanzar, a la brevedad posible, una solución que permita operar al 100 % de capacidad. También reafirmó su compromiso con la seguridad, eficiencia y continuidad del servicio aeroportuario.